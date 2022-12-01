巴黎鐵塔限電提早熄燈 能源大國招牌蒙塵

屋漏偏逢連夜雨，俄烏戰爭與近半核電廠停擺，使得能源強權法國也不得不正視缺電危機，啟動提早熄滅巴黎鐵塔等節電措施。民眾擔憂逐漸攀升的電價，也對核能發展的未來感到迷惘。

2月24日，俄羅斯進犯烏克蘭，俄國為報復西方經濟制裁，切斷輸歐天然氣，導致歐洲陷入能源危機，不僅導致油、物價飆升，缺電更是一大威脅。

法國是歐洲能源大國，過去還能賣電給鄰國。然而將入深冬、危機當前，政府從一開始自信滿滿，到後來閃爍其詞，呼籲民眾節約用電，並預告企業可能面臨限電、輪流停電的狀況。

關鍵原因是法國56座反應爐中，有32座因腐蝕維修等因素暫停運作，直到10月底仍有24座停工，狀況前所未見。

Foodi Jia-Ba-Buay（呷飽未）餐廳負責人瑞納爾（Frank Renard）告訴中央社，「時機很不巧，俄烏戰爭的同時，許多核電廠又停工…使我們從能源出口國變成進口國」。

因此，法國供電情況如履薄冰，為確保供電安全，法國政府開始推動各式節約措施，讓節能成為能源危機下的全民運動。

曾為企業特助的克萊爾（Claire）向中央社表示，現在天氣還好，「但若冬天嚴寒，對很多法國人來說就會變得很棘手，瓦斯、電價都暴漲，很多人會付不出帳單」。

藝術家茱莉（Julie）則告訴記者，電費帳單已開始漲價，很可能還會繼續，「尤其現在燃料更貴，取得也更困難；之前能源就很貴了，現在更糟」。但她認為，真正問題點是企業從中獲利，並濫用原使人類受益的能源，「跨國大企業應該要受到法律管制」。

巴黎市之前宣布，觀光標的艾菲爾鐵塔（Tour Eiffel）從凌晨1時提早至11時45分熄滅，整點閃光的時間也從10分鐘減為5分鐘。並強調，讓這座全球最多人造訪的紀念塔投入節能行動具有象徵意義。

此外，商家行號與活動場館也都收到降低用電的新規範，如暖氣溫度必須設定在19度、打烊後熄滅招牌燈、大型活動和展覽用電縮減等，目標是今年用電要比往年少10%。

瑞納爾說，現在還不到巔峰，只是「危機的開始」。有的商家與電力公司簽訂5年的固定電價合約，「沒簽這種合約的店家，我想電費可能已漲了2成左右」。

進入耶誕假期，街頭巷尾的燈飾用電也成了各地市政府傷腦筋的問題。據法國市長協會（AMF），部分城市已決定縮短開燈時長或減少燈飾數量，為節電妥協，例如晚一到兩週啟動燈飾，香榭大道燈飾也會從凌晨2時提早至晚上11時45分熄滅。

對此茱莉表示，她向來反對耶誕節過於商業化，覺得燈飾亮節慶一周即可，不明白為何市政府要亮一個月燈，花這麼多電費。

為達成巴黎協定碳排減量承諾，法國能源政策首要朝「脫碳」邁進，而核能與再生能源成為法國目前政策兩大支柱。

然而法國近年發電量下降，據生態轉型部數據，2020年法國發電較前一年減少6.8%，核能發電量更因法國最老電廠費森翰（Fessenheim）關閉及數十個電廠因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情維修困難而下滑11.6%，是1993年來首度減產。同年，再生能源發電則較前一年增加，風力發電增產17.2%。

法國首座離岸風場歷時10年於今年9月底啟動，總統馬克宏（Emmanuel Macron）在啟用典禮上表示，政府將推動再生能源加速法案，力求急起直追，明年夏季預計啟動第二座離岸風場，2024年將有第三座。

法國自70年代起大規模建造核能反應爐，是全球核能第二大國，僅次於美國。1990年代為法國核能巔峰，核電占法國總發電3/4。

但2011年日本福島核災，法國陷入核工業的激烈辯論。2012年總統歐蘭德（Francois Hollande）宣布於2025年前把核能占比降至50%，核能發展進入10年的空窗期，更糟的是，再生能源規畫也未能及時銜接。

2020年起，核電廠40年服役年限紛紛到期，先前搖擺不定的核電布局讓法國核能青黃不接，2025的期限也被馬克宏延至2035年。

2021年11月與今年2月，馬克宏二度呼籲「復興」法國核工業，展開新的核能計畫，建造14座反應爐。

法國如今處在核電發展的十字路口，輿論對核能意見分歧。瑞納爾表示，許多民眾支持核電，因儘管核廢料仍危險，卻不像化石燃料對環境有立即破壞，加上歐洲沒有地震與颱風等天然災害，且法屬新喀里多尼亞產鈾，都是優勢。「接受核電成本相對較低，也能帶來較低電價」。

克萊爾與茱莉則反對核能，克萊爾說：「要終結核電，但歐洲眼下還沒有可靠的解方能代替核能。風力開始發展，但也不能到處蓋。退回化石燃料我無法接受，造成氣候暖化。所以要有耐心，一步步前進」。茱莉則對核廢料存有疑慮，且認為應改變用電習慣。

法國已宣布祭出電價漲幅上限，瑞納爾認為，受益於政府的保護緩衝機制，法國應該不會深陷危機，「時機不好時，政府大量開支，景氣好時就會回收，很合理。所以時機好的話，法國不會多好，但景氣壞時，我們狀況會比其他人好一些」。

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