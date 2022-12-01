德警告俄勿飢餓謀殺 烏國饑荒為種族滅絕

德國國會在11月30日高票通過決議，認定1930年代蘇聯統治時期烏克蘭數百萬人餓死是「種族滅絕」事件，德國總理蕭茲警告俄羅斯不應再把飢餓當武器。

「烏克蘭大饑荒」（Holodomor，原意是用飢餓謀殺）是1930年代時發生在蘇聯加盟共和國烏克蘭的大饑荒，造成400萬人死亡。

這場饑荒在蘇聯時期是禁忌話題，直到1991年烏克蘭脫離蘇聯獨立、開放歷史檔案以來，烏克蘭才開始面對這場悲劇，對大饑荒的回憶成了烏克蘭國家認同的重要部分。

德國朝野政黨在聯手提出的決議文中指出，史達林（Joseph Stalin）等蘇聯領導人要為這場饑荒負起責任，原因除了強行推動的農業集體化，蘇聯當局還利用飢餓殺人打壓烏克蘭的民族意識，並出動秘密警察迫害烏克蘭的菁英。

決議載明，蘇聯領導人壓迫農民，同時也打壓烏克蘭的生活方式、語言和文化，不僅糧食生產地區，整個烏克蘭都受害，從今天的角度看明顯是種族滅絕。

由於俄羅斯拒絕承認這場饑荒是對烏克蘭人的種族滅絕，日前佔領港都馬立波（Mariupol）的俄軍還拆除烏克蘭大饑荒紀念碑，德國國會在決議中強調烏克蘭大饑荒屬歐洲共同的歷史，要求政府堅定反駁俄國單方面論述。

俄羅斯封鎖烏克蘭港口引發糧食危機，隨著冬天來臨，俄軍還計畫性摧毀烏克蘭的基礎建設，讓民眾無水無電和受寒，德國認定烏克蘭大饑荒是種族滅絕，警告莫斯科的意味濃厚。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）強調，「飢餓絕不能再被當作武器」，將發生在上世紀30年代的大饑荒與俄羅斯當前的軍事行動相提並論。

多年來，烏克蘭推動國際社會承認烏克蘭大饑荒是種族滅絕，目前已有波蘭、立陶宛等中東歐國家和澳洲、加拿大等10多國跟進。