世足賽收視佳 日本對哥斯大黎加收視飆高

2022 FIFA世界盃足球賽台灣轉播總代理MOD愛爾達電視衝出亮眼成績，首週收視較上屆成長8%，廣告營收已超越東京奧運17天累積數字；27日晚間日本對戰哥斯大黎加，35至45歲男性觀眾收視率飆出本屆最高的2.71。

由於賽事多次爆冷門、引起熱烈討論，ELTA OTT網路串流首週訂閱數超越東京奧運最高峰訂閱數，成長50%以上。

愛爾達今天發布新聞稿指出，2022年FIFA世界盃足球賽開幕後冷門不斷，阿根廷與德國相繼遭對手爆冷，小組賽第2輪更發生荷蘭遭厄瓜多以下剋上、日本遭哥斯大黎加狙擊、比利時遭摩洛哥完封等驚奇表現，掀起民眾收看熱潮。

根據尼爾森收視率調查，從開幕戰卡達對厄瓜多起，MOD愛爾達電視每天收視率皆有破1表現。其中，27日晚間日本與哥斯大黎加之戰，各界高度關注「藍武士」能否再創佳績，4歲以上整體收視率達2.01，35至45歲男性族群收視率更飆出本屆最高的2.71。

本屆世足賽首週累積收視表現，相較2018年俄羅斯世足賽同期成長8%，26日晚間的波蘭對沙烏地之戰，收視率最高1.6，超越當晚選舉開票實況節目。廣告營收部分，因為足球比賽特性，直播時段半場廣告大受業主青睞，已超越去年東京奧運17天的累積營收。

愛爾達表示，除了電視轉播開出紅盤外，民眾收視習慣的改變以及獨家全賽事轉播優勢，讓愛爾達所屬串流平台ELTA.tv訂閱戶數再創新高。賽事剛過1/3，累積訂閱數相較去年東京奧運最高峰已成長50%。各項流量數據顯示，幾乎訂閱用戶都會準時收看世足賽直播。

另外，愛爾達提供「世足專區」功能，內有即時轉播戰績表、回看功能、VOD功能等，開幕至今累積超過1500萬人次瀏覽。

隨著2022世足賽掀起收視熱潮，愛爾達持續打擊盜版，開幕至今累積查獲近千起侵權行為，同時接獲多起熱心民眾檢舉的侵權FIFA所屬商標、未經授權公開播送，或提供網路非法串流行為。

愛爾達強調，除24小時皆有查盜小組運作外，也將持續蒐證相關任何侵害版權的不法行為，呼籲民眾認明本屆FIFA世足賽合法授權播出通路，支持正版轉播，共創國內良好的收視環境。