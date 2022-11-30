基隆新北大雨特報 北台濕涼低溫探17度

中央氣象局預報，今天北台灣轉為陰短暫雨天氣，整日感受濕冷，晚上氣溫將降到攝氏17度左右。上午8時許，發布基隆、新北市大雨特報。

氣象局指出，今天受到東北季風增強影響，水氣增多、溫度下降；北台灣轉為陰短暫雨的天氣，其中基隆北海岸及東北部雨勢較大、降雨也較持續，上午時8許發布基隆、新北市大雨特報。

另外，花、東地區也有局部的短暫雨，中南部為多雲時晴，還是可以見到陽光。

氣溫方面，中部以北及宜花地區明顯轉涼，北台灣的氣溫會由清晨的20度一路往下降，到了晚上就會降到17度左右，整日感受濕冷。

其它地區白天高溫也下降，東部約22度，中部及東南部為25到27度，南部仍有27到30度，夜晚低溫皆為18、19度左右，感受上白天舒適、早晚微冷。

除了降溫、下雨外，氣象局表示，沿海風力也會明顯增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，鄰近海域浪高可達3至6米，並有長浪發生的機率。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天受東北季風影響，中部以北位於迎風面，擴散條件好轉，雲嘉南以南空品區位於下風處，污染物稍易累積；彰化至雲嘉南沿海零星地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。