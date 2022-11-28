29日傍晚北部先變天 12/1清晨最冷探16度

氣象局今天說，明天白天仍晴朗溫暖，傍晚開始北部及東半部先變天，入夜逐漸轉濕冷，30日至12月2日北台灣高溫約攝氏20度，12月1日清晨最冷約16、17度；週末天氣才會回穩。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天上半天天氣與今天類似，各地晴到多雲、溫暖穩定，各地高溫大致可達30度；明天傍晚起鋒面通過及東北季風增強，北部、東半部先受影響，雲量增多，晚間起有短暫雨。

黃恩鴻表示，明晚溫度降幅還不明顯，普遍還是21至23度，入夜後氣溫逐漸下降，偏冷的天氣會持續至12月2日，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚偏涼。

黃恩鴻指出，預估北台灣30日起至12月2日高溫約20度，中南部高溫約25至27度；目前觀察最冷的時間點是在12月1日清晨，中部以北低溫約16、17度，南部、花東約18、19度。

黃恩鴻提醒，30日至12月2日隨著東北季風增強，台南以北部分地區可能會出現11級強陣風，因風力強、水氣多，如沿海空曠地區低溫可能會再更低，中部以北約13、14度，中部約14、15度，南部約16、17度。

降雨方面，黃恩鴻表示，受鋒面及東北季風影響，30日至12月2日迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨較持續，不排除累積雨量有機會達大雨標準；12月1日中部地區也易有短暫雨。

黃恩鴻說，預計12月3日、4日東北季風逐漸減弱，中部以北、東北部及東部氣溫稍微回升；北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻提到，目前觀察12月5日有另一波東北季風增強，北部及東北部氣溫稍下降，但冷空氣強度不及30日這波，因此降溫幅度有限；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

黃恩鴻提醒，明天西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；30日及12月1日台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生。

延伸閱讀

虎航夏季早鳥機票來了！12/1起限時開賣

6至11歲兒童追加劑 12/2起接種

校園BA.5次世代雙價疫苗 12月起陸續接種