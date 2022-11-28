中國多地爆發示威潮 亞股普遍收黑

中國多地週末爆發民眾上街示威，要求政治自由及結束強硬的防疫清零政策，使得這個全球第2大經濟體情勢不確定性升溫，投資人感到焦慮，亞洲股市今天收盤普遍挫低。

法新社報導，數以百計示威者在中國多座城市走上街頭，這是1989年中國鎮壓六四民運以來最大規模示威潮。導火線是新疆24日發生一起致命火災，許多人歸咎於防疫封控阻礙救援。

原本中國鬆綁了一些COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，令人期待當局會以較寬鬆方式對待疫情。但近期確診病例數飆新高，使得特定地區又恢復防疫封控。

週末在北京、上海、廣州和成都等中國大城市，都出現民眾公然示威要求解封；一些抗議人士甚至喊出要中國國家主席習近平下台。他最近才打破慣例獲得3連任。

與中國有關的股票今天受到賣壓直接衝擊，香港股市收盤挫跌1.6%，上海股市收低0.8%。全球最大原油進口國中國的需求展望也受到影響，引發2種主要國際油價皆重挫逾2%。

此外，東京股市收跌0.4%，雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓、雅加達和曼谷股市也全數收黑。

中國爆反封控抗議潮 路透整理各界看法

中國嚴格封控以遏制COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，經濟發展和人民自由為此付出沉重代價，防控措施引爆民怨沸騰，一些主要城巿居民週末走上街頭，與警察爆發衝突。

有些民眾要求中國國家主席習近平下台，在商業重鎮上海，抗議人士被警察用一輛巴士帶走，此種情景為習近平掌權10年來僅見。

以下是路透社所整理關於中國這波動盪的一些看法：

●香港的法國外貿銀行（Natixis SA）經濟學家吳卓殷（Gary Ng）：

「市場討厭難以評估的不確定性，中國的抗議顯然屬於這種。這意味投資人將轉向趨吉避凶。」

「亞洲地區和中國相關的市場，比如說澳洲、香港、台灣和韓國，恐會看到更大的衝擊。」

●北京24歲網際網路產業從業人員凱伊（Summer Kay）：

「疫情和防疫健康碼給我們太多的折磨，現在有更多人失業，小孩和老人為了得到醫療照護得活受罪。如果我們只是默不作聲，我覺得情況只會更糟。也許明天警方會根據紀錄找上門來，也許我們當中有一些人會因為奇怪罪名而被捕、被消失。」

●穆迪投資者服務公司（Moody’s Investors Service Inc.）副總裁佩奇（Martin Petch）：

「我們預期這次抗議將相當快速平息，不會導致嚴重的政治暴力。」

「然而，倘若（抗議）持續且招致當局更強力的回應，恐對信評帶來負面影響。」

●北京28歲娛樂產業從業人員黃凱（Kay Huang，譯音）：

「我真的很感動，尤其聽到他們唱著、喊著要權利、要自由，而且不放棄，這太強而有力、温暖人心。作為首都，我希望北京恢復正常。我希望民眾恢復安全、自由和快樂，不要有那麼多負面想法。我希望可以感覺到希望，而不是日復一日麻木不仁。」黃凱昨晚參加北京的燭光守夜活動時這麼告訴路透社。

●野村證券亞洲（除日本外）首席經濟學家蘇博文（Rob Subbaraman）：

「在和COVID共存的過程，若太慢將有尾部風險（tail risk），COVID案例飆升會引發更多抗議，社會動盪不安會進一步削弱經濟，都是市場關切所在。」

「情勢多變。抗議也可能觸發正向的結果，促成政府制定明確的計畫，學習和COVID共存，訂出透明的時間表，加速中國的行動，邁向和COVID共存。」

●新加坡加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）亞洲外匯策略師艾爾文．陳（Alvin Tan）

「這樣規模的抗議必然會引發北京方面的回應。隨著市場開始評估政治風險，今天上午，這些發展已對人民幣及中國相關資產，比如說澳元帶來壓力。」

他指出：「隨著冬季接近，除了更多政治騷亂風險外，短期COVID風險持續增加。未來幾周可能會有更多加強管控帶來相關經濟衝擊，而不會是突然的鬆綁。」

●高盛集團（Goldman Sachs）中國經濟學家閃輝（Hui Shan）

「中央政府近期恐得在擴大封控措施和COVID疫情攀升之間做選擇。當前情勢對我們低於市場看法的第4季國內生產毛額（GDP）預估值造成更進一步向下的風險。我們主觀預估明年第2季前重新開放的機率為30%。」

●瑞穗銀行（MIZUHO）駐香港亞洲外匯策略師張建泰（Ken Cheung）

「中國經濟正邁向重新開放的道路，但這條道路可能顛簸不平。」

「整體來說，中國第4季成長前景仍將黯淡，鑑於COVID疫情激增，相關移動性緊縮。再者，爆發社會騷亂反映長期封控下產生的防疫疲乏，這一切恐對消費造成壓抑。」

●澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）國際經濟部門主管凱普索（Joe Capurso）

「即便中國終究將退出清零政策，但年長族群低疫苗接種率意味著退出的過程恐將緩慢和失序。伴隨而來的經濟衝擊恐怕不小。」

●台灣行政院長蘇貞昌：

被問到是否關切中國可能攻擊台灣，以轉移民眾對抗議的注意時，蘇貞昌說：「中國是專制極權的國家，又緊鄰著我們，因此，對於中國的任何變化、任何動作，我們都緊盯，而且即時因應。」

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