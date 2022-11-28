富邦金韓蔚廷:明年市場很大機會撥雲見日

富邦金總經理韓蔚廷表示，今年可說是自2008年以來最有挑戰的一年，某種程度上，今年的衝擊可能還超過2008年的次貸危機；展望2023年，雖然挑戰仍在，但相信有很大機會市場可望撥雲見日。

韓蔚廷今天出席2023富邦財經趨勢論壇，為論壇開場致詞。韓蔚廷坦言，今年可說是自2008年以來最有挑戰的一年，在某些程度上，今年的衝擊可能還超過2008年的次貸危機。

他指出，俄烏戰爭、美中衝突持續、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及通膨等因素，造成財經趨勢變得更複雜及難以預測；展望即將來到的2023年，這些挑戰仍然會在，持續對投資市場帶來相當程度的干擾。

不過，韓蔚廷表示，「從另一個角度看，我們走過了非常不容易管理操作的一年」，他相信無論投資大眾或整體市場都蓄積一定的能量，明年有很大的機會市場可望撥雲見日、翻轉逆勢。

台北富邦銀行資深副總經理吳傳文於論壇中指出，投資人可留意5大趨勢，包含人口老化、工業革命4.0、地球永續、民主對上極權以及揮別低利，並從中留意可能的投資機會，例如長照、醫療、工業機器人、再生能源、航太國防及優質債券等。

吳傳文提醒，投資人仍須關注可能出現的4大風險，第一是中國房地產急遽降溫，成長動能受限；第二是受能源危機衝擊，歐洲經濟明年上半年可能陷入衰退；第三是地緣政治緊張，造成供給斷鏈風險；第四是美國聯邦債務上限危機，影響美股短期投資信心。

展望2023年上半年外匯市場，吳傳文認為，美國實質利率維持高檔，美元仍具利差優勢；至於近期國門解封，民眾相對關注日圓走勢，吳傳文說，因日本央行超級寬鬆政策將轉向，預計日圓將獲得支撐，美元兌日圓將落在133至148區間，建議民眾可視本身需求，逢低分批換匯。

延伸閱讀

明年全球經濟展望 富邦金端3劇本

Fed轉鴿 央行估將四度升息 緊縮到年底

富邦金 估逾1,100億可發股利