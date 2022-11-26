台股選後行情分析 投顧:回歸經濟數據與基本面

九合一選舉今天投開票，台股選後行情引起關注。投顧業者分析，地方性選舉對股市影響相對短暫，在不確定因素掃除後，市場焦點將回歸經濟數據與基本面，目前美元強勢表現已進入末升段，未來亞幣升值機率高，對股市有利。

台股25日在平盤附近震盪，終場下跌5.49點，收14778.51點，跌幅0.04%，成交值來到新台幣2308.77億元；台積電25日股價震盪走高，收在498元，上漲2元，朝500元關卡邁進。本週加權指數累計上漲273.52點，週線連4紅。

統一投顧董事長黎方國接受中央社記者電話訪問表示，這次九合一選舉屬於地方性選舉，並非中央選舉，總統和立法院多數席次都沒變動，不會影響國家政策及產業政策，對台股沒有太大影響。

黎方國認為，地方性選舉對台股影響相對短暫，可能隔一個交易日的盤中瞬間反應。值得注意的是選舉過後一些不確定因素落幕，市場焦點回到政策、經濟數據和基本面，對股市有利。

今年前10月個外資累計賣超逾1兆元，11月轉為買超，黎方國看好資金有望持續回流。他說，先前美元強勢原因是美國聯邦準備理事會（Fed）暴力升息，外界預估12月聯準會可能升息2碼（1碼為0.25個百分點），放緩升息節奏，意味著美元強勢表現已經進入末升段，未來亞幣看升機率高。

他也提到，先前外資持續賣超台股，但美國億萬富豪巴菲特旗下波克夏海瑟威公司第3季大舉買進台積電股票，產生拋磚引玉效應，吸引市場資金加碼台股和台積電相關供應鏈，因此他對農曆年前的台股走勢抱持正面看法。

新光投信董事長劉坤錫指出，地方選舉對台股的影響程度並不顯著，選後台股的「敏感神經」還是權重占比大的電子及科技類股，與美國未來利率政策變化有比較高的關聯性。

劉坤錫觀察，台股半年線約14400點是重要關卡，如果指數站穩半年線之上，代表台股人氣持續回溫，有助於大盤走勢。若美國聯準會未來的利率政策符合市場預期，資金有望持續回流台股，外資可能維持偏多操作。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，從過去5次縣市長選舉來看，雖然選後消除不確定因素，股市仍需要時間消化沉澱，大部分呈現震盪整理格局。如果時間拉長到選後1至2個月，股市表現通常慢慢轉佳，上漲機率約80%。

蔡明翰說，根據以往經驗，選舉無論執政黨或在野黨勝出，只要能和平落幕，對股市都有正面助益。台股經過近1週整理，下方月線快速回升，25日月線與季線黃金交叉，技術面慢慢轉為正向格局，後續要觀察美元弱勢、新台幣強勢的趨勢能否持續。

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