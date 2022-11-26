世界盃時隔24年再交鋒 美伊足球大戰未演先轟動

美國隊與英格蘭隊今天在卡達世足賽的小組賽中戰成平手，美國29日將對戰政治死對頭伊朗，這是兩隊時隔24年再在世界盃交手。美國隊總教練柏哈特說，此役非贏不可，但無關政治。

法新社報導，美國隊總教練柏哈特（Gregg Berhalter）對於美國隊的年輕陣容能在B組賽事中以0比0戰平強大的英格蘭隊感到相當滿意。

美國於卡達當地時間29日（台灣時間11月30日凌晨3時）將在小組賽事中對戰伊朗，勝出的一方將確定拿到16強賽事門票。

地緣政治宿敵的美國與伊朗，上次在世界盃足球賽交手是1998年，當時伊朗以2比1踢贏美國。當年這場充滿政治色彩的世界盃賽事被稱為「所有足球賽之母」。

柏哈特堅稱，儘管美國與伊朗政府之間仍存在緊張關係，29日的美伊足球大戰不會有政治介入。

柏哈特表示：「我能想像這場比賽會很激烈，因為2支球隊都想晉級下一輪，但不是因為政治，也不是因為我們國家之間的關係…我們是足球球員，我們要比賽，他們也要比賽。就這麼簡單。」

然而，柏哈特坦言這場比賽勝負至關重要，他將這場比賽稱之為美國隊在本屆世界盃的「第一場淘汰賽」，「不是贏，就是出局」。

美國目前在B組小組賽中，以2場和局獲得積分2分排名第3，落後排名第2的伊朗。伊朗今天稍早以2比0擊敗威爾斯，重新燃起奪冠鬥志。