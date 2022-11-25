台首顆自製氣象衛星獵風者 有望明年升空

台灣首顆自製氣象衛星獵風者今天完成最後一項「全功能測試」，若順利於明年1月初通過「運送前審查會議」，預定明年3月運送至法屬圭亞那發射升空。

國家實驗研究院國家太空中心今天透過新聞稿表示，由該中心自主研發的獵風者衛星，今天完成「全功能測試」，代表衛星已通過所有模擬太空環境的考驗，依然能維持最初設計的性能。

太空中心表示，獵風者衛星預計於明年1月初召開運送前審查會議，檢視所有測試結果，若通過審查，獵風者即進入備便狀態，將配合火箭發射時程，起運至南美洲的法屬圭亞那，預計於明年3月，搭乘法國亞利安太空公司的織女星C型火箭發射升空。

國科會主委吳政忠表示，衛星產業鏈包含衛星製造、發射服務、地面設備、後端應用4大領域，太空中心在2023年行政法人化後，將全方位發展太空技術，以串接完整的產業鏈，有助台灣的太空產業進步更快速，在國際太空產業占據一席之地。

太空中心表示，獵風者衛星今年6月完成太陽能板組裝後，就進行太空環境測試，後續進行的全功能測試，是為檢測包括指令、姿態控制，以至酬載儀器等所有次系統都能正常運作，且維持設計的性能。

最後要進行測試報告的彙整分析，負責各次系統的太空中心人員，必須檢視每個階段的測試數據，進行交叉比對，歸納各項設計效能的變化趨勢，總結出一份完整的分析報告。

此外，太空中心也啟動獵風者衛星的操控演練，針對衛星升空後可能遭遇的各種狀況模擬除錯，確保衛星發射後若遇到問題，可從地面下指令操控衛星來克服問題。

太空中心說明，獵風者氣象衛星是繼福衛五號後第2顆台灣自製的衛星，更是首顆自製氣象衛星，升空將再次驗證台灣衛星製造能力。獵風者衛星包含酬載共有82%是由台灣研發製造，若加上地面設備，共有超過20家台灣研發單位及廠商參與。

未來獵風者衛星升空後，除了執行海面風場的觀測任務外，也將驗證由台灣自主設計製造的10項關鍵元件與技術。

太空中心強調，獵風者衛星的任務酬載為太空中心自行研發的「全球導航衛星系統反射訊號接收儀」（GNSS-R），GPS反射訊號應用是近10年才興起的研究，台灣能在短時間內自行研發這項任務酬載，代表台灣除遙測衛星外，也有研製氣象衛星的基礎能力。

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