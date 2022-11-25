世足葡萄牙險勝迦納 C羅連5屆進球史上第一人

經過稍嫌沉悶、一球未進的上半場後，葡萄牙與迦納今天在世界盃足球賽H組小組賽下半場火力全開，葡萄牙有驚無險3比2獲勝，超級巨星C羅成為史上首位在5屆世足賽都破網的球員。

雙方之前於2014年世足小組賽交手過一次，葡萄牙2比1獲勝，但當年兩隊都無法晉級下一輪的淘汰賽。

世界排名第9的葡萄牙，上半場強壓本屆32隊排名最低的非洲「黑星」（Black Stars）迦納（世界排名第61），控球率達7成。「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在第10、12分鐘各有1次進球機會，但都沒有把握住；第31分鐘終於入球，但被判對防守者犯規，進球不算，葡萄牙依舊無法破蛋。

迦納沒有任何射門機會，也不曾在葡萄牙禁區持球過。這是自1966年有紀錄以來，世足史上第2次。不過迦納防守發揮成效，兩隊暫以0比0平分秋色。

下半場迦納攻勢有起色，庫杜斯（Mohammed Kudus）第55分鐘門前20碼左腳射門，可惜角度太偏出界。

數分鐘過後，C羅在禁區被犯規獲得12碼罰球良機，第65分鐘總算踢進本場兩隊第1球。這球也讓37歲的C羅成為史上第一位在5屆世足賽都有進球的球員。

不過迦納馬上發起反攻，加上對手防守嚴重失誤，隊長亞尤（Andre Ayew）第73分鐘門前建功，以1比1扳平。

不料，接下來迦納的防線也出現大洞，讓葡萄牙菲利克斯（Joao Felix）、萊奧（Rafael Leao）短短2分鐘內（第78、80分鐘）連進2球，以3比1再取得超前。

迦納並不氣餒，比賽尾聲的第89分鐘由布卡里（Osman Bukari）頂球入網，以2比3緊咬比數，先前已被替換下場的C羅臉色鐵青。

傷停補時階段，葡萄牙門前又出現一次幾乎要命的失誤，但迦納球員跌倒在地無力起腳，讓葡萄牙躲過一劫，終場就以3比2驚險勝出。

葡萄牙獲勝後，積分3分暫居H組龍頭，稍早0比0平手的烏拉圭與韓國同以1分並列第2，迦納則是0分墊底。迦納下一場將於台灣時間28日晚間9時對陣韓國，葡萄牙在29日凌晨3時強碰南美勁旅烏拉圭。