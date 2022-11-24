俄重砲轟 烏國百萬人斷電 美增援4億美元

美國23日宣布向烏克蘭提供新的4億美元援助計畫，其中包括發電機，以協助烏克蘭應付能源基礎設施遭俄羅斯攻擊導致的停電。

綜合法新社和路透社報導，五角大廈發言人空軍准將賴德（Patrick Ryder）在一架美國軍機上告訴記者，200多台發電機「將用來支援民間和軍事電力需求…以緩解電網壓力」。

賴德說，遭俄羅斯攻擊下，「這項援助在幫助他們面臨能源方面的重大挑戰」。

俄羅斯最近對烏克蘭的能源基礎設施展開一連串飛彈攻擊，讓數以百萬計人民一再無電可用。

五角大樓在聲明中說，這項計畫還包括為「國家先進防空系統」（NASAMS）和「海馬士多管火箭系統」（HIMARS）提供彈藥，以及具備熱成像瞄準鏡的重機槍以對抗俄羅斯無人機，另外還有2000多萬發輕型武器彈藥。

美國國務院表示，自總統拜登於2021年1月上任以來，這項最新計畫已使美國對烏克蘭的軍事援助總額達到197億美元。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在聲明中說：「只要有需要，我們將繼續支持烏克蘭，讓他們能夠繼續保衛自己的國家，並待時機成熟時在談判桌上處於最有利地位。」

俄羅斯飛彈今天如雨點般落在烏克蘭各地，迫使核電廠關閉並導致多名平民喪命，企圖讓烏克蘭城市在冬季來臨之際陷入黑暗和寒冷之中。