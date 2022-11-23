112年基本工資補貼 估總經費逾13億元

勞動部今天審查、通過經濟部所提「112年受疫情影響事業基本工資補貼方案」，按事業單位以基本工資僱用員工人數按月補貼，預估所需總經費約新台幣13億4766萬元。

勞動部今天召開就業安定基金管理委員會臨時會，審查經濟部所提「112年受疫情影響事業基本工資補貼方案」。明年補貼方案將按事業單位以基本工資僱用員工人數按月補貼，至多6個月，月薪員工每人每月補貼920元、部分工時員工560元。

另外考量產業受疫情影響近3年，補貼方案比較基期以今年9月、10月，對比110年、109年或108年任一年同期總營收作比較，衰退幅度10%以上者，即符合補貼條件。

勞動部估算，約可補貼全職員工18萬餘人、部分工時員工6萬餘人，所需總經費13億4766萬元，由就業安定基金支應；案子通過後，細部會由經濟部辦理作業要點發布及規劃申請等。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今天在記者會中表示，補貼行業別以受影響的內需產業、和部分製造業（觀光工廠、環境清潔服務業等）為主。

黃維琛也說，在有投保、具稅籍登記在20萬元以下的事業單位，考量面對疫情的影響能撐著的韌性較弱，因此不用特別比較衰退10%，這些僱用人數約2、3人，補貼是依投保人數來當補貼標準，簡便作業，約1萬800家。

黃維琛指出，辦法也有設限制規定，若違反勞基法21條基本工資規定、違反公平交易法25條、違反刑法意圖提高交易價格等，不得申請，若有發給也會要求繳回；並要求雇主月投保薪資不能以多報少。

黃維琛提到，今天因為是臨時會，時間較緊迫，考慮到交通問題，是採線上和實體混合。參與委員大致支持本方案，最初是在基本工資審議時就有這樣的想法，考慮到這次疫情快3年，內需型產業都很辛苦，需有配套；這些事業單位經過3年還能撐到現在、穩助勞工，政府對這樣的事業也多一分關心、感謝。

至於為何會以臨時會來處理，黃維琛解釋，由於就安基金委員會下一次定期會議預計是在12月中上旬，補貼方案會在明年1月1日實施，若依原來定期會議怕來不及處理。