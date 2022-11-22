八方雲集年底撤出大陸 丹堤咖啡續整頓

連鎖餐飲集團八方雲集雖風光赴美插旗，兩岸的虧損包袱仍待整頓，八方雲集今天表示，將關閉福建所有店點，年底前全面撤出中國市場，在台的丹堤咖啡則會繼續關閉虧損店點。

八方雲集今天應邀召開線上法人說明會，總經理張瑞蓮在會中表示，將關閉福建所有店點，年底前全面撤出中國市場，當地員工將全數資遣，預估將有新台幣1,800萬元至2,000萬元的虧損，會在第4季認列。

截至第3季，八方雲集來自中國地區的營收只剩0.6%，在中國福建的店數為17家，88%為加盟；台灣仍是主要營收來源，占比達78.9%，其餘為香港18.2%，以及近期插旗的美國市場，營收占比為2.2%。

而針對先前傳出將熄燈的丹堤咖啡品牌，總經理張瑞蓮表示，八方接手丹堤滿2年，經歷二次疫情，今年前3季已將部分虧損的街邊店停損。

她說明，丹堤目前有40家店，包括22家直營店、18家加盟店，而直營店目前還有6、7家獲利狀況不佳的店，預計年底會關閉，整體調整後，剩下的門店大概為15家，皆為獲利門店，預計轉給丹堤的員工經營，該品牌將全數轉為加盟店，希望這個品牌能延續下去。

張瑞蓮表示，今年底前3季丹堤虧損4,200萬元，預估還有虧損會列到第4季，屆時這個品牌整理將告一段落，總部會扮演研發、供貨和管理的角色。

展望明年，八方雲集指出，明年將以「芳珍蔬食」品牌為展店主力、目標新展20家，美國八方雲集及香港百芳池上便當預計分別新展8家及5家，梁社漢排骨則規畫進軍香港。

至於是否漲價，八方雲集指出，原物料成本上漲導致今年毛利率下滑，目前豬肉及雞肉價格仍處高檔，尚無法預期何時下降，會站在消費者能否接受、加盟主獲利是否遭侵蝕決定是否調整，去年底已有調整因應，目前整體狀況仍在掌控內，暫無再漲價規畫。

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