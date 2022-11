網路假評論氾濫 印度政府訂方針防堵

為讓網路世界和電子商務更加可信,並減少用戶遭誤導的情形,印度今天針對假顧客評論展開取締行動。

路透社報導,印度政府草擬方針,針對的是Alphabet旗下Google(谷歌)、Meta Platform的臉書(Facebook)和Instagram、亞馬遜(Amazon.com Inc)等公司,以及仰賴評論來驗證產品和服務的旅遊網站與送餐應用程式(app)。

一些公司因淡化負面評論或接受虛假評分,而遭到消費者與業界專家責難。

路透社以電子郵件請上述公司發表看法,目前尚未獲得回覆。

印度消費者事物、糧食暨公共配發部(Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, MCAFPD)表示,消費事務局(The Department of Consumer Affairs)6月間成立委員會,開發稽查電子商務平台虛假且不實評價的架構。

印度社群媒體LocalCircles創辦人塔帕里亞(Sachin Taparia)說:「對Google和臉書等平台,新規定將要求他們透過指定的6至8種機制來驗證撰寫評論者的真實身分,意味僅為留下評論而建立的假帳號會隨時間消失,或是無法撰寫評價。」

這項提案的全部細節尚未公開。

消費事務局局長辛赫(Rohit Kumar Singh)在新德里告訴記者:「我們不想一次下手很重,我們會先看到企業自主遵守這些準則,假如惡行還是有增無減,或許就會強制執行。」

消費事務局表示,印度標準局(The Bureau of Indian Standards)將負責評估法規遵循。

網路公司稱有打擊假評論的內部審查機制,但現階段不進行內部審查並不違反法規。

塔帕里亞說,若這些指導方針成為強制性,公司可能會因不公平的貿易行為、壓制負面評論或允許植入假評論而面臨訴訟。

