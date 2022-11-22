網路假評論氾濫 印度政府訂方針防堵

為讓網路世界和電子商務更加可信，並減少用戶遭誤導的情形，印度今天針對假顧客評論展開取締行動。

路透社報導，印度政府草擬方針，針對的是Alphabet旗下Google（谷歌）、Meta Platform的臉書（Facebook）和Instagram、亞馬遜（Amazon.com Inc）等公司，以及仰賴評論來驗證產品和服務的旅遊網站與送餐應用程式（app）。

一些公司因淡化負面評論或接受虛假評分，而遭到消費者與業界專家責難。

路透社以電子郵件請上述公司發表看法，目前尚未獲得回覆。

印度消費者事物、糧食暨公共配發部（Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, MCAFPD）表示，消費事務局（The Department of Consumer Affairs）6月間成立委員會，開發稽查電子商務平台虛假且不實評價的架構。

印度社群媒體LocalCircles創辦人塔帕里亞（Sachin Taparia）說：「對Google和臉書等平台，新規定將要求他們透過指定的6至8種機制來驗證撰寫評論者的真實身分，意味僅為留下評論而建立的假帳號會隨時間消失，或是無法撰寫評價。」

這項提案的全部細節尚未公開。

消費事務局局長辛赫（Rohit Kumar Singh）在新德里告訴記者：「我們不想一次下手很重，我們會先看到企業自主遵守這些準則，假如惡行還是有增無減，或許就會強制執行。」

消費事務局表示，印度標準局（The Bureau of Indian Standards）將負責評估法規遵循。

網路公司稱有打擊假評論的內部審查機制，但現階段不進行內部審查並不違反法規。

塔帕里亞說，若這些指導方針成為強制性，公司可能會因不公平的貿易行為、壓制負面評論或允許植入假評論而面臨訴訟。

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