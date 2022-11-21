科技業陷陰霾 學者:台積成產業鏈最後防線

台經院產經資料庫總監劉佩真表示，全球經濟深陷疫情、戰爭、通膨與地緣政治4大衝擊，導致科技業景氣反轉，但即使消費電子需求放緩，台積電在先進製程全球市占率稱霸，「台積電將成產業鏈最後一道防線」。

劉佩真今天應台灣證券交易所之邀，以2023年台灣整體產業景氣剖析與展望演講，她說，台灣今年經濟成長率預測達3.45%，明年會進一步下修到2.91%，在詭譎多變的經營環境下，今年影響產業景氣的方向圍繞在4大主軸，疫情不止、戰火不歇、通膨不退、美中不和。

她說，俄烏戰爭牽動原物料、能源、糧食價格，中國在疫情下封城、限電，影響產業供應鏈，科技產業在今年面臨景氣反轉。

她直言，過去30幾年來在全球自由貿易政策及專業分工影響，半導體業呈現高效率的運作模式，但目前半導體業已不再只是業務及技術競爭的模式，地緣政治的影響加重，連蘋果推出中國在地化供應策略也生變，原本規劃中國當地需要的產品就用當地供應鏈，並在去年大力扶植紅色供應鏈，不過到了今年整體市場氛圍已經不同。

劉佩真強調，台廠在中國晶圓代工、封測產能比重均僅個位數，中國的封城效應影響有限，但全球各國大力扶植本土半導體製造業，加強與海外半導體廠合作，台積電就成為各國爭取的首選對象。

針對台灣半導體產業處在全球制高點，她分析，主因台灣8吋廠占比達20%，是全球第一，先進製程部分，不管是10奈米、7奈米以下，甚至3奈米製程，在全球的市占率分別達69%、78%、98%。

她說，台灣半導體在全球扮演關鍵角色，主因在各國不斷砸下重金扶植半導體產業，對台灣來說，這些工業大國是否會把台灣的半導體資源不斷往外移，將是觀察重點。不過，台版的晶片法已通過，未來在租稅減免下，對大型台系半導體業者在台發展有利，也可鞏固台灣全球第2大半導體供應商的地位，只是也須留意大中小型業者資源分配的問題。

說到今年半導體業深受地源政治影響，她認為，主要從美中科技戰開始，加上今年又爆發俄烏戰爭，又有台灣危機，讓半導體產業夾雜更多地緣政治因素。

美國推出5年527億美元補貼半導體產業的晶片與科學法案，領補助款的業者10年內不得到中國投資，有選邊站的意味，也要包圍中國，限制半導體業的發展。

她坦言，美國10月加強對中國半導體業管制，全面打擊中國的人工智慧（AI）、超級電腦，美中科技戰來到2019年以來最高峰，從設計、製造、記憶體，設備及材料合力圍堵，但美國對中國加碼管制的負面效應是否會漫延到全球半導體供應鏈，大家也都嚴陣以待。

回到台灣部分角度，她說，大家對中國軍演非常擔心，台積電仍可扮演「台灣矽盾」重要角色，若台積電無法正常營運的話，無疑對全球產業，乃至於經濟都會重挫，因台積電先進製程比重高，聯電在14奈米已經止步，所以先進製程都是台積電貢獻，台灣半導體業面臨新的變局，更應強化先進製程的全球主導力。

她指出，目前外商美光、艾司摩爾持續投資台灣，但仍須觀察台廠未來承接急單的能力；雖然目前為止，不管是天災、戰爭，或是晶片荒，台灣半導體業者都扮演救火隊角色，也需觀察兩岸關系緊張，台廠承接急單的機會是否稍微下滑。

對於國際客戶是否增加第2供應來源，要求台灣分散生產基地，她說，因台灣半導體業產能9成都落在台灣本土，與其他科技業大不同，所以承受的壓力也較大。

美國希望鞏固全球第一大半導體供應國地位，她認為，美國強項在設計與垂直整合製造（IDM）廠的部分，美國製造高峰曾來到37%，但現已滑落到12%，所以美國希望這次能提高在美製造比重，建構完整供應鏈，並圍堵中國，避免中國未來成為半導體強權的可能。

以台灣角度來看，她評估，美國對台積電南京廠豁免一年的限制，但因台積電在中國製造占整體比重仍低，所以影響不大，且台積電直接出貨中國的AI、超級電腦用晶片也不多，只是未來仍需提防間接影響。

延伸閱讀

三星聯手美企 拚3奈米良率超車台積

半導體去台化？張忠謀：很多人嫉妒台灣

台積電：高雄廠動工 2024年如期量產