陸房地產拉動經濟快速成長 智庫:過去式

中國官方拋出金融16條措施支持房地產市場發展，外界解讀為「救地產16條」。智庫專家認為，政策目的是化解系統性風險；中國靠房地產拉動經濟的快速成長階段已經過去了。

中國人民銀行（央行）、銀保監會11日聯合發布「關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知」，內容提到6大板塊、16條措施支持房地產市場平穩健康發展，外界視作政策大利多。

萬博新經濟研究院長滕泰在第一財經專訪中表示，房地產刺激政策在不同時代背景中，內容、結構、目標都會不一樣，例如2009年採取全面刺激，利率也在降低。以目前來看，中國以房地產拉動經濟的快速成長階段已經過去了。

他指出，經過2001至2021年這段20年快速發展，中國總體人口城鎮化率高達64%，所以與城鎮化相伴的房地產大發展階段已經告一段落，後面則是進入整理、分化、調整階段。

「這種時候再去像過去那個階段一樣大力刺激房地產，已經不現實了，即便是刺激也不會有用」，他強調，房地產後面的發展空間必然愈來愈小，因為時代背景不一樣了，所以政策目標也不一樣。這次推出16條措施，或是後續推出其他政策，目標都是為了化解系統性風險。

滕泰認為，不用再回答「判斷房地產會不會出現拐點」這類問題，不會再有拐點了，應該問的問題是「系統性風險防範住了沒有、化解了沒有」，房地產市場趨勢大勢已定；16條措施等政策推出，代表的則是房地產可能引發的向金融擴散的系統性風險被控制住了。