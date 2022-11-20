COP27峰會落幕 宣言和損失與損害基金要點一次看

聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）峰會今天在埃及落幕，與會代表通過兩項主要文本：一為最終宣言，另一則為劃時代的氣候「損失與損害」協議。

以下為法新社整理的這兩大文件的要點，概述有關溫室氣體排放、全球暖化和能源的承諾，以及協助弱勢國家因應氣候變化破壞性影響的融資。

● 最終宣言

1.削減排放

COP27「強調立即、大幅、快速和持續削減全球溫室氣體排放的迫切需求」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對於（峰會代表）現在無意大幅減排深表遺憾。

2.暖化目標

COP27最終宣言「重申巴黎氣候協議達成將全球平均氣溫升幅控制在不超過工業革命前水準攝氏2度的目標，並且努力追求將增幅控制在攝氏1.5度以內」。

最終宣言中也重申，「氣溫增幅攝氏1.5度造成的氣候變遷衝擊將遠比攝氏2度還小，並堅決繼續努力追求限制氣溫增幅在攝氏1.5度」。

3.能源目標

COP27呼籲各方「加速致力逐步廢除有增無減的煤電，並淘汰沒效率的化石燃料補貼」。

數個國家希望將減少使用石油和天然氣納入宣言中，而非僅僅提及補貼。

最終宣言中還呼籲加速「潔淨和公正的再生能源轉型」。

● 損失與損害

與會代表「決議建立新融資安排，以協助開發中國家，因應損失與損害，包括提供並協助動用新的更多資源」。

他們也「決議成立一項基金，因應損失與損害」。

「一個過渡委員會」將提出新融資安排的規範，並尋找「融資的來源」。

這個委員會將在明年杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）提出他們的建議，供大會「討論和採用」。