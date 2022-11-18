FTX破產後 客戶該何去何從

加密貨幣交易所FTX 11日依據美國破產法第11章聲請破產保護程序後表示，債權人數量可能超過100萬。路透社整理出此案件未來可能面臨的情況如下。

● FTX破產案的進展如何？

FTX破產案的起步異常緩慢，花了將近一周時間才提交描述公司債務以及如何淪落到破產的首日文件。

FTX的新任執行長芮伊（John Ray）17日在法庭文件中描述公司面臨「前所未有」的混亂，讓延遲交件的原因變得明顯。

擁有數十年重整經驗的芮伊說：「在我的職業生涯中，我從未見過一家公司經營得如此徹底失敗和如此缺乏可信賴的財務訊息。」能源公司安隆（Enron）2001年倒閉後，他曾花數年時間監督清算工作。

在FTX聲請破產保護時接任執行長的芮伊表示，他的當務之急是尋找和保護資產，調查針對FTX前執行長班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）等內部人士的指控，並配合美國和國外的數十項監管調查。

賓州大學法學教授斯基爾（David Skeel）表示，FTX情況嚴峻，將使公司難以籌措用於重組或爭取出售時間的新資金。

● FTX是否能夠保護客戶資產？

消息人士告訴路透社，班克曼-佛里特私自動用100億美元客戶資金幫助他的交易公司「阿拉美達研究」（Alameda Research），其中至少有10億美元款項已經消失。

在新管理層接手下，FTX已經找到並獲得價值7.4億美元的加密貨幣，這僅占FTX設法為債權人收回的數位資產「一小部分」。

班克曼-佛里特2021年聲稱客戶在FTX平台上有150億美元，但FTX尚未核實這一數字。芮伊寫道，FTX並沒有將客戶存款記錄在資產負債表，在班克曼-佛里特領導下編製的資產負債表不一定可信。

FTX正試圖收回額外資產，包括在公司聲請破產保護當天未經授權提取的3.72億美元。根據17日提交的文件，FTX認為公司的聯合創辦人和其他內部人士可能掌握更多關於重組團隊不知道的其他訊息。

● 客戶能拿回他們的錢嗎？

與銀行存款不同的是，FTX等加密貨幣平台上的客戶帳戶不受聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation）保護。因此美國政府不會像傳統銀行倒閉時那樣介入，並全額彌補客戶存款，因此客戶將不得不依賴破產程序。

美國破產法第11章的案例阻止從破產公司收回資產的嘗試，客戶因此須等待破產法庭裁定他們能拿回多少錢，如果還有剩的話。法庭的關鍵問題之一，是客戶是否擁有他們存入的加密貨幣，或這些加密貨幣是否為FTX資產。

這個問題幾乎沒有判決先例。在最近的加密貨幣破產案例中，加密貨幣借貸平台Celsius Network和加密貨幣經紀商Voyager Digital都聲稱他們擁有平台上的所有加密貨幣。這意味加密貨幣將與破產公司的所有資產都混為一談，並分配給所有債權人。在這種情況下，客戶將擁有優先順序相對較低的所謂的無擔保債權。

如果發現客戶擁有加密貨幣，他們就有更大的機會拿回大部分的存放資產，但還是要取決於FTX欠多少錢以及它還剩下多少。

華盛頓特區的破產律師洪恩 (James Van Horn) 表示，迄今為止，破產法官已經接受Celsius和Voyager的說法，儘管仍有可能受到未來法庭訴訟的影響。

● 已從FTX提款的客戶怎麼辦？

在FTX倒閉前就從FTX提取資產的客戶不一定就沒事。破產法院可能會授權FTX收回這些提款，以便讓無法提款的債權人能有較公平的待遇。在涉及詐欺的情況下，追討期限可以長達好幾年。

● FTX客戶還面臨哪些其他風險？

破產可能會導致FTX客戶的姓名、電子郵件地址和交易歷史被公開。

破產取決於透明度，至少法院需要知道誰欠了錢，欠多少錢，以及如何聯繫債權人，而法院要求的透明度與加密貨幣客戶對匿名的期望並不一致。

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