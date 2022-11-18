低軌衛星供應鏈看俏 華通明年營收占比拚10%

低軌衛星商機已從題材面走向具體貢獻，HDI大廠華通表示，是SpaceX的主要供應商，也是其他低軌道衛星業者尋求合作的首選，法人指出，華通今年低軌衛星營收占比已達7%，明年占比力拚10%。

華通第3季營收及獲利創近年來單季新高，單季每股純益2.11元，累計前3季每股賺4.9元，賺逾去年全年。

展望第4季，華通表示，儘管全球經濟不確定性因素未消除，華通目前正常接單生產，第4季需求續強，在消費產品旺季挹注下，加上低軌衛星訂單持續出貨，第4季營收有望創高。

低軌衛星商機已經從題材面走向具體貢獻，衛星通訊產業方興未艾，全球目前以SpaceX的Starlink計畫最具規模，加拿大的Telesat，以及OneWeb三家國際業者發射衛星速度最快，除此，Amazon的Kuiper低軌衛星網路服務計畫也正積極規畫中。

華通表示，已成為SpaceX的主要供應商，也是其他低軌道衛星業者尋求合作的首選，明年貢獻可望隨著市場需求更進一步放大。

法人指出，華通低軌道衛星訂單7月起產能利用率已逐步爬升到80%至90%以上，今年低軌衛星營收占比已達7%，優於預期，預計明年占比可望達到10%，並逐步提升產能。

除了華通之外，台灣還有多家廠商打入低軌衛星供應鏈，例如台揚、金寶、穩懋、群電、台光電等，隨著低軌衛星業者擴大布局，訂單將進一步產生更大貢獻。

華通於民國108年8月申請第一件台商回台投資方案，後因客戶高階技術及具機密性的通訊產品需求增加，在響應政府政策以及產業升級的考量下，規劃第二件投資案，預計金額逾25億元，將在桃園蘆竹廠及大園廠擴增智慧化電路板產線，用以生產高階HDI板以及衛星通訊產品等。