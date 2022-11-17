波克夏海瑟威大買台積電 美媒研判是巴菲特操刀

股神巴菲特旗下波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）14日公布投資台積電逾40億美元（約合新台幣1200億元）消息，如此鉅額投資是巴菲特本人所決定或另有其人，令外界好奇。

巴隆金融周刊（Barron’s）報導，擔任波克夏海瑟威執行長的巴菲特（Warren Buffett）負責監督公司總值約3500億美元的股票投資組合，其中90%由他個人操刀，其餘10%由另兩位高層康姆斯（Todd Combs）和韋士勒（Ted Weschler）管理。這兩人在公司皆有10年以上資歷，有望在後巴菲特時代接管整個投資組合。

92歲的巴菲特未曾公布他們兩人的投資作為，也未透露股票投資組合中哪些股票是他們的。這讓希望公司能將責任劃分更清楚的一些波克夏海瑟威投資人感到挫折，但未能阻止人們猜測哪些股票是誰決定買的。

可以這麼說，波克夏海瑟威比重最大的一些持股可能是巴菲特所決定，包括蘋果（Apple）、可口可樂（Coca-Cola）、美國運通（American Express）、雪佛龍（Chevron）和美國銀行（Bank of America）。不過，康姆斯和韋士勒可能與巴菲特皆擁有某些持股，特別是蘋果。

一般認為，不超過30億美元的持股大概是康姆斯和韋士勒的，由於波克夏海瑟威市值達6900億美元，巴菲特喜歡交易份量更重大的股票，從而造成實質影響。

巴菲特自認對科技股不熟悉，因此他投資台積電不同尋常。雖然波克夏海瑟威對蘋果有1400億美元持股，是他公司最大的一筆，但主要是因為巴菲特將蘋果視為一家擁有死忠客戶的消費品公司。

康姆斯和韋士勒對科技股比較沒那麼陌生。波克夏海瑟威持有亞馬遜（Amazon.com）和雲端運算服務公司Snowflake股票，被認為是康姆斯或韋士勒的投資。

投資台積電被認為是巴菲特所為，是因投資規模近50億美元，非康姆斯和韋士勒力所能及。台積電股價今年曾大跌逾30%，其估值也適合巴菲特。

聖路易投資公司（Semper Augustus Investments Group）是波克夏海瑟威股東，該公司投資長布倫斯特蘭（Chris Bloomstran）認為，買台積電股票是巴菲特的決定。

他在一封電子郵件中，除提到巴菲特的實力較有可能外，也指出，台積電「持久的獲利能力，良好的資產負債表以及高收益率，這都是巴菲特投資標的的特色」。