中國央行：不將房地產作為短期刺激經濟手段

中國人民銀行發布的第3季貨幣政策執行報告指出，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，推動「保交樓」專項借款加快落地並視需要適當加大力度。報告並認為，全球經濟下行風險在加大。

中國人民銀行（央行）網站晚間發布「2022年第三季度中國貨幣政策執行報告」，其中指出，牢牢堅持「房子是用來住的、不是用來炒的」定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，穩妥實施房地產金融審慎管理制度，因城施策用足用好政策工具箱。

人行表示，支持剛性和改善性住房需求，推動保交樓專項借款加快落地使用並視需要適當加大力度，引導商業銀行提供配套融資支持，維護住房消費者合法權益，促進房地產市場平穩健康發展。

中國央行、銀保監會11日已印發一份「關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作」的通知，包括16條具體措施。其中就包括支持開發性政策性銀行為房企提供「保交樓」專項借款。

報告還指出，當前外部環境更趨複雜嚴峻，海外通脹高位運行，全球經濟下行風險加大，中國經濟恢復發展的基礎還不牢固。

但報告認為，中國構建新發展格局的要素條件較為充足，有效需求恢復的勢頭日益明顯，經濟韌性強、潛力大、迴旋餘地廣，「長期向好的基本面沒有改變」。「要保持戰略定力，堅定做好自己的事。」

報告還提到，加大穩健貨幣政策實施力度，但「堅持不搞『大水漫灌』」；高度重視未來通脹升溫的潛在可能性；強化對重點領域、薄弱環節和受疫情影響嚴重的行業、市場主體的支持。

下一階段，中國人民銀行將堅持「穩字當頭、穩中求進」，深化金融體制改革，建設現代中央銀行制度，著力穩就業穩物價，發揮有效投資的關鍵作用，鞏固和拓展經濟回穩向上態勢，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。