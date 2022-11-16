波蘭挨炸 北約相關機制一次看

波蘭鄰近烏克蘭邊界的小鎮普熱沃多（Przewodow）今天疑遭飛彈攻擊導致2人喪生。事發時俄國正以飛彈攻擊烏克蘭民生基礎設施，引發各方關注俄烏戰事會否延燒北約。

「華爾街日報」指出，目前暫無法確認飛彈來自何方。波蘭政府聲稱這枚飛彈是俄製，擊中距離波蘭與烏克蘭邊界僅3英里一座穀倉，2名農人喪生；波蘭已召見俄國大使並下令部隊提高防空戰備。

「華盛頓郵報」指出，儘管飛彈攻擊來源、是否蓄意等原因尚在調查，但波蘭是北大西洋公約組織（NATO）30個成員之一，境內遭攻擊引發外界關注會否啟動北約創建條約第5條的共同防禦條款，當中載明對任一成員的攻擊視同對北約所有成員攻擊。

波蘭更可能援引的是北約創建條約第4條，這條允許成員可將任何重大事項、尤其攸關安全的議題提交北約決策機構的北大西洋理事會（North Atlantic Council）討論；北大西洋理事會的30個北約成員大使將於16日開會，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）已將波蘭遇襲排入緊急議程。

俄國國防部已發聲明強調，絕未打擊任何鄰近或為於波蘭境內目標。

● 北約第5條：集體防禦

華郵指出，北約條約第5條規定，條約各締約國同意「任何對歐洲或北美的武裝攻擊，應被視為對全體成員的攻擊」，每個北約成員必須採取「所認為的必要行動，包括使用武力，以恢復和確保北大西洋地區安全」條文雖授權北約可武裝回應，但文字保持彈性保持迴旋餘地。

北約第5條集體防禦迄今只動用過一次，就是美國2001年9月11日遭受恐攻，北約隨後也將部隊派赴阿富汗。

● 北約第4條：集體協商

北約條約第4條規定「無論何時，當有成員遭威脅時，其他成員將共商領土完整、政治獨立、安全及成員個別意見」。

這一條的作用是建立成員間的協商機制，「在達成協議和採取行動前交換意見和資訊，充分討論」「還提供北約扮演預防性外交的積極角色，拿出措施避免軍事衝突」。

這項第4條自北約1949年成立以來已數次援引，最近一次是拉脫維亞、立陶宛、波蘭、保加利亞、捷克、愛沙尼亞、羅馬尼亞、斯洛伐克在俄國今年2月底入侵烏克蘭後所啟動。

但這項條款並無強制性，意即縱使啟動第4條的集體協商機制並做出共同行動的決議，成員並無義務有所作為。像土耳其2015年在敘利亞邊界爆發30死汽車炸彈攻擊後啟動第4條集體協商，當時北大西洋理事會只發聲明譴責恐攻，未採進一步行動。