習近平：台灣問題是中美關係第一條不可逾越紅線

中國國家主席習近平今天與美國總統拜登會晤時說，「台灣問題是中國核心利益中的核心、是中美關係第一條不可逾越的紅線」。他並表示中方高度關切當前烏克蘭局勢，將繼續勸和促談，希望美國、北約、歐盟和俄羅斯開展全面對話。

中國官媒新華社報導，習近平和拜登在印尼巴里島G20峰會前夕，就中美關係中的戰略性問題以及重大全球和地區問題坦誠深入交換了看法。

習近平強調，「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

他宣稱，「解決台灣問題是中國人自己的事，是中國的內政。維護祖國統一和領土完整，是中國人民和中華民族的共同心願」。「任何人想把台灣從中國分裂出去，都違背中國的民族大義，中國人民都絕不會答應」。

他說，希望看到並始終致力於保持台海的和平穩定，「但台獨和台海和平穩定水火不容」。希望美方言行一致，恪守「一個中國政策」和中美三個聯合公報。「總統先生多次講過不支持『台獨』，無意將台灣作為謀求對華競爭優勢或遏制中國的工具。希望美方將總統先生的承諾落到實處。」

習近平與拜登還就烏克蘭危機等問題交換了意見。習近平指出，中方高度關切當前烏克蘭局勢。面對烏克蘭危機這樣的全球性、複合性危機，有幾條值得認真思考：「一是衝突戰爭沒有贏家；二是複雜問題沒有簡單解決辦法；三是大國對抗必須避免。」

他說，中方「始終站在和平的一邊」，將繼續勸和促談，支持並期待俄烏雙方恢復和談，同時希望美國、北約、歐盟和俄羅斯開展全面對話。

據新華社，在涉台部分，拜登重申，一個穩定和發展的中國符合美國和世界的利益。美國尊重中國的體制，不尋求改變中國體制，不尋求新冷戰，不尋求通過強化盟友關係反對中國，「不支持『台灣獨立』，也不支持『兩個中國』『一中一台』，無意和中國發生衝突」。

拜登說，美國政府奉行「一個中國政策」，「不尋求利用台灣問題作為工具遏制中國，希望看到台海和平穩定」。