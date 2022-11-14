「習拜會」各國矚目 台灣議題成G20焦點

在印尼舉行的20國集團（G20）領袖會議前夕，美國總統拜登與中國國家主席習近平首次以國家領袖身分面對面會談，成為最大的國際新聞焦點，而拜習會中的「台灣議題」更成為採訪G20會議各國媒體關注的「重中之重」。

在峇里島G20媒體中心及拜習會場地外，可以不斷聽到各國媒體提及「台灣」一詞，可見台海議題不僅是拜習會中的重要議題，也是G20領袖會議前，國際媒體最矚目的焦點。

拜習會持續長達3個多小時，雙方除了就台灣議題深入討論，也談到不同區域問題，會議從傍晚5時多開始直至晚間9時才結束。

拜登在會後舉行記者會並接受媒體提問，前兩個問題皆由美國記者提問，都是關注台灣議題。拜登強調，美國一中政策不變，反對片面改變現狀、維護台海和平穩定符合世界利益。

拜登在拜習會後的記者會須事前報名且有限制人數，媒體大部分是自美國白宮媒體團，另外還有來自日本、歐洲及印尼本地媒體，現場僅開放4家媒體提問。

G20領袖會議前一天，在峇里島的各國記者除了報導B20企業高峰會，就是關注拜習會。早在拜登13日晚間抵達峇里島時，印尼當地電視台十分關注，並以直播方式連線報導，並在新聞中不斷重複拜習會中台灣議題將成為焦點。

美國與中國政府也相當重視拜習會，在雙方抵達會場前一小時，中央社記者直擊美中官員在場內，不斷互相反覆確認各項細節，其中似乎對某些動線產生分歧，但經由溝通已解決。

美中官員會前討論地點是在拜習會議室的門外大廳，中央社記者經由安檢進入場內進行採訪時，遭到中國官員禁止，並聲稱該場地不開放媒體進入，在盤查記者G20採訪證後說：「你怎麼進來的？這裡是有管制的」隨後得知記者來自台灣後，要求記者離開，並對記者能進入拜習會場感到震驚，多名中方官員一度緊張。

據中央社記者觀察，當時場內僅有數名中國官媒記者，氣氛相當輕鬆，還能聽到許多記者討論拜習會，似乎相當期待習近平與拜登的會面。

事實上，不只美中媒體，在拜習會場外，聚集了來自英國、俄羅斯、日本、香港、印尼等媒體。

日本TBS記者向中央社表示，「因台海情勢關係到整個東亞區域安全，因此在拜習會中，台灣是日本社會相當重視的議題」。

印尼記者泰迪（Teddy）則表示，印尼人想知道美中兩國緊張關係是否會有緩解，以及拜登會前所稱的「紅線」是否已經有所釐清。