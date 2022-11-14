FTX聲請破產 財金首長這樣看

蘇建榮：若有申報所得 依規定可列報損失扣抵

加密貨幣平台FTX宣布破產，引發幣圈大震盪，立委關切民眾投資加密貨幣虧損，是否可列報財產交易損失；財政部長蘇建榮表示，若有申報所得，依規定可列報損失扣抵。

財政部官員表示，關鍵在於損失是否已「實現」。換言之，加密貨幣市值下滑，若持有者低於成本賣出，實現損失，且符合規定則可列報。

總部設在避稅天堂巴哈馬的加密貨幣平台FTX宣布破產，牽動原生代幣FTT以及其他加密貨幣價格下跌，引發市場高度注目。

立委今天在立法院財委會關心民眾投資加密貨幣虧損，可否在申報所得稅時列報財產交易損失，蘇建榮回應，個人的話，有申報所得，依規定可列報損失扣抵。

財政部官員進一步說明，所得稅採「收付實現制」，關鍵在於損失是否已經「實現」，若民眾認賠實現虧損，一旦該筆交易損失認定屬海外財產交易損失，可以在申報最低稅負時，與當年度海外財產交易所得互抵。

不過幣圈人士表示，目前FTX的情況就是停止交易，無法出入金，形同資產卡在交易所， 這是目前比較大的問題。

幣圈人士解釋，加密貨幣存在「冷錢包」、即實體的硬體設施，或「熱錢包」、即鏈上的虛擬錢包，資產本身還是在所有者的掌握之中，不是卡在交易所，會遇到的狀況，可能是手上持有的加密貨幣價值，因市場震盪而挫低。

針對FTX現階段停止交易，資產卡在交易所，能否列報損失，財政部官員指出，關鍵在於民眾財產損失是否「實現」，以FTX來說，目前是聲請破產、還沒裁定，後續還要經過清算程序，才知道可以拿回多少、或是拿不回來，國外情況尚未明朗，後續得觀察事態發展。

如果個人的FTX原生代幣FTT、或是其他加密貨幣，不是卡在FTX，而是處於可交易的狀態，在尚未實現損益的情境下，就算加密貨幣市值下跌，由於是未實現損失，仍不能列報。

黃天牧：朝投資人保護等方向進行研究

加密貨幣平台FTX聲請破產，金管會主委黃天牧表示，此為國外平台，金管會會關注此事發展，金管會目前僅針對加密貨幣平台洗錢防制進行監管，不涉及交易面，但金管會仍會朝投資人保護等方向進行研究。

全球前5大加密貨幣平台FTX聲請破產，恐致投資人血本無歸，震撼幣圈。今天立法院財政委員會上，民進黨立委吳秉叡及國民黨立委李貴敏均關注FTX破產事件，投資人權益保障及加密貨幣監理等議題。

黃天牧答詢時表示，金管會根據洗錢防制相關辦法，就虛擬貨幣平台洗錢防制面進行管理，並在相關犯罪上與檢調合作；不過虛擬貨幣平台交易面尚未有主管機關，目前行政院有進行跨部會討論，金管會負責搜集一些資料，進行管理上的規劃。

吳秉叡強調，加密貨幣交易議題，在台灣應該要非常慎重；黃天牧表示，「這也是我們的態度」。

黃天牧說，「英國金融行為監理總署（FCA）前主席曾提過halo effect（月暈效應）」，若主管機關太早跳下去，投資人可能會認為主管機關替虛擬貨幣背書，而忽視虛擬貨幣的高風險。

不過，黃天牧也提及，必須重視虛擬貨幣仍有些正面效益。

黃天牧表示，從近1年股市下跌可見，加密貨幣本身並沒有避險功能，隨股市同升跌，「這有點特別」；金管會對此議題一直都很慎重，不過社會還是有些期待，行政院也有進行跨部會討論，金管會會朝投資人保護等各方面進行研究。

李貴敏關注FTX破產災情，金管會是否有應變措施，黃天牧答詢時指出，此加密貨幣平台並非在台灣，另金管會針對金融機構商品進行監管，但並非所有投資商品都由金管會主管。

黃天牧提到，金管會先前一再提醒投資人，加密貨幣具有高風險及高投機性。

黃天牧會中休息時間接受媒體聯訪時指出，目前金管會沒有收到和加密貨幣平台相關的申訴，除了FTX聲請破產，先前韓國一家穩定幣也有爆出問題，針對加密貨幣，金管會要提醒投資人特別注意高風險特性，金管會將持續關注此事發展。

黃天牧並提到，針對因洗錢防制有向金管會登記註冊的加密貨幣平台，金管會將了解相關平台是否有在FTX上處理相關商品。

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