單週確診降至14萬例 口罩鬆綁更近一步

COVID-19本土確診新增個案最近一週降至14萬例，指揮官王必勝日前所提口罩鬆綁第2個要件「單週15萬例以下」已達標，指揮中心發言人莊人祥預估，至少再觀察一至兩週才能定案。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情脫離高原期，連續5週往下走，中央流行疫情指揮中心統計，11月6日至12日確診增加14.6萬多例，較10月30日至11月5日19.7萬多例，降低25.7％。莊人祥今天晚間接受媒體聯訪時表示，預計未來一週降幅仍會超過10％。

疫情趨緩，各界關注口罩鬆綁進度，王必勝日前曾提過，放寬戴口罩制度有3大要件，分別為單週新增病例數低於這波疫情上升起點的15萬例、單日新增個案2萬例以下，以及觀察冬季流行病狀況。

今天新增1萬8571例本土個案、最新單週新增COVID-19個案數降至14萬例，現階段國內疫情已達2要件，但莊人祥認為，口罩鬆綁仍須再觀察一至兩週才能定案。

接種疫苗是預防重症、死亡關鍵。據統計，昨天莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種約2,459人次，截至目前為止，嬰幼兒第1劑涵蓋率44.4％、第2劑18％。至於莫德納次世代疫苗昨天接種約1.5萬多人次。

昨天COVID-19疫苗接種約2.1萬人次，截至目前為止累計接種人口涵蓋率第1劑93.9％、第2劑88.4％、追加劑接種率74％、第2次追加劑接種率16.5％，其中65歲以上接種率42.4％。

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