鴻海Q3獲利創同期高 前3季每股賺7.32元

鴻海今天下午公布第3季稅後獲利新台幣387.59億元，季增16％，創同期新高，每股基本純益2.8元，累計前3季獲利1,015.03億元，年增6.9％，每股基本純益7.32元。

鴻海下午公布第3季合併損益，第3季合併營收1兆7,463.28億元，較第2季1兆5,098.1億元季增15.62％，比去年同期1兆4,057.68億元增加24.4％，創歷年同期新高；第3季合併毛利率6.16%，較第2季6.4％微減0.24個百分點，比去年同期6.3％減少0.14個百分點。

鴻海第3季代表本業的合併營業利益485.49億元，營益率2.78％，較第2季2.94％微減0.16個百分點，比去年同期2.57％增加0.21個百分點；第3季稅後獲利387.59億元，較第2季332.94億元成長16％，比去年同期369.84億元增加5％，第3季淨利率2.22％，較第2季2.21％微增，比去年同期2.63％減少0.41個百分點，第3季每股基本純益2.8元，優於第2季EPS 2.4元和去年同期EPS 2.67元。

累計今年前3季鴻海合併營收4兆6,649.68億元，較去年同期4兆1,042.65億元成長13.6％，創同期新高；前3季合併毛利率6.19％，較去年同期6.05％增加0.14個百分點；前3季合併營業利益1,295.55億元，營益率2.77％，較去年同期2.34％增加0.43個百分點。

鴻海前3季累計稅後獲利1,015.03億元，較去年同期949.25億元成長6.9％，前3季淨利率2.17％，低於去年同期2.31％，前3季每股基本純益7.32元，優於去年同期EPS 6.85元。

鴻海第3季營運結果優於預期，第3季消費智能產品原先估小幅季減，力拚較去年同期持平，結果明顯成長優於預期；雲端網路產品預估力拚季持平、較去年同期明顯成長，結果小幅季增、明顯年增；電腦終端產品原先估小幅季增和年增，結果符合預期；元件和其他產品原先估明顯季增、小幅年增，結果符合預期。

觀察4大產品線營收比重，第3季消費智能產品占鴻海整體業績比重52％，雲端網路產品占比24％，電腦終端產品占比19％，元件和其他產品占比5％。

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