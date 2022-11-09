半導體測試廠放無薪假 經長高度關注

全球景氣下行風險升高，科學園區廠商傳出開始放無薪假。經濟部長王美花今天表示非常關注此議題，每週持續了解，目前的確有一家測試小廠放無薪假，但並無下一波無薪假出現的資訊。

王美花今天出席立法院經濟委員會並備質詢，科學園區半導體無薪假狀況引起立委高度關注，國民黨立委李貴敏質詢指出，竹科、南科皆有部分廠商實施4天無薪假，經濟部是否有無掌控情形，以及對台灣經濟影響。

王美花回應，「我的理解是有一家測試小廠（放無薪假）」，非常關注此議題，每週持續了解，根據目前收到的訊息，並無下一波無薪假出現情形。

勞動部昨天公布最新減班休息統計，實施人數1萬5782人；目前竹科和南科各有一家業者通報37人、101人實施無薪假，皆為電子零組件業；其中傳出竹科為半導體業、南科為精密機械業，每月皆實施4天無薪假。

此外，針對國民黨立委魯明哲昨天質疑今年國慶焰火晚會的無人機表演，展演的無人機是中國大陸公司高巨創新的產品，王美花表示，今天相關部將討論是否違反相關規範、有無資安問題，而資安是數位發展部主責，經濟部會配合各單位了解。

關於耗水費何時開徵，王美花說，已有跟廠商溝通，尚未實施是因俄烏戰爭導致國際高通膨，影響物價穩定，將斟酌台灣水情和國際通膨狀況，仔細評估實施時間再與各界報告。

針對松湖變電站興建卡關多年，王美花表示，松湖變電站問題需溝通合作，用最科學依據讓各界了解，確實有急迫用電需求，台電會與市府和居民好好說明，重點在於要有短中期措施，「長期就是松湖還是要蓋起來」，希望市府支持短中長期措施，如此才能一勞永逸，解決東區用戶用電需求。

至於台電何時送交都市設計審議計畫，王美花說，台電會按照市府審查程序，在最快時間將所要求相關文件送出。