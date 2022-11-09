美威力球頭獎連40摃有主了 得彩金651億

美國樂透「威力球」（Powerball）連40摃，在延後開獎近10個小時後今晨再度開獎，美聯社和CNN報導，頭獎彩券由加州一人購得，彩金金額高達20.4億美元（約新台幣651.5556億元），創世界史上最高獎額。

報導中說，獲獎樂透在洛杉磯東北方艾塔迪那（Altadena）的Joe’s Service Center彩券行賣出，中頭獎機率是2.922億分之1，獎額打破2016年的15.86億美元紀錄，當時由3人分得。

威力球（Powerball）上次頭獎於8月3日在賓州（Pennsylvania）開出後連槓至今，當時賓州一名幸運兒估計抱走2.069億美元。最新1期開出10-33-41-47-56與威力球號10等六個號碼。

上一期獎號5日揭曉時無人中頭獎，新一期頭獎獎金上看破天荒的19億美元，由於一些平時不玩彩券的人也想碰碰運氣，在全國各地的便利店大排長龍買彩券，頭獎獎額實際上已增至20.4億美元。

法新社稍早報導，最新一期開獎還是無人中頭獎，頭獎彩金目前已累積至23億美元（約新台幣734.6億元），使無數美國人懷抱發財希望，但是後來承認報導錯誤，做出修正。

美國加州彩券局（California Lottery）7日晚間宣布延後開獎，因為他們需要更多時間來完成安全協議驗證。

加州彩券局在推特發文稱：「威力球有嚴格的安全要求，48個彩券局全都必須滿足相關要求，才能進行開獎。」

威力球樂透在美國50個州中的45州以及哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維京群島（US Virgin Islands）發行。

每張威力球彩券價格為2美元，中獎者可選擇一次領取，或可選擇分29年領取。過往經驗顯示，多數贏家都會選擇一次領取。

頭獎得主並不是唯一獲得大筆鈔票的人，美國稅務機關將對彩金課徵約40%的稅，州政府及地方政府都想分杯羹。