傳陸擬退出動態清零 重新開放路還很長

關於大陸防疫政策變化的觀點持續傳出。華爾街日報引述知情人士透露，大陸領導人正考慮轉向重新開放，但進展緩慢，時間表將延伸到靠近明年年底的某個時候。

據了解相關討論情況的人士透露，在實行近三年的嚴格防疫限制措施之後，大陸領導人正考慮採取行動轉向重新開放，但進展緩慢，也沒有設定時間表。

報導指出，中國官員已愈來愈關切實行動態清零防疫政策的代價。動態清零導致城市乃至整個省份的封控，抑制商業活動，使得數以億計的人閉門不出長達數周，有時甚至是數月。但他們正在這些情況與重新開放對公眾健康，以及中共所獲支持的潛在影響之間權衡。

上述人士說，因此，儘管動態清零政策的影響日益加深，但大陸官員仍在謹慎行事，這意味著要使活動接近新冠疫情爆發前的水平還有很長的路要走，時間表將延伸到靠近明年年底的某個時候。

稍早前，花旗集團報告指，目前中國重新開放的方向非常明確，但放鬆將是逐漸的、非一次性的。報告中亦提到，防疫放鬆路徑並無明確時間表，政府將在條件具備時開始放鬆，如果沒有大的衝擊，就會加速。報告預計，防疫放鬆在農曆新年前後，以及明年3月兩會之際，可能會更加謹慎，之後有望加速。

（工商時報 賴瑩綺）

WSJ：中國動態清零鬆綁沒有時間表 路還很長

知情人士透露，中國官方至今未對「動態清零」防疫政策鬆綁設定時間表，但正考慮謹慎放寬相關措施。而中國要恢復到疫情前狀態「還有很長一段路要走」，可能要接近明年底。

華爾街日報報導形容，中國官方謹慎放寬「動態清零」的進程將「相當緩慢」。但知情人士指出，中國2023年初可望進一步減少旅客入境隔離總天數，從目前的10天減少至7天。

中國官方可能放寬「動態清零」的傳聞不斷，上週一度帶動陸港股市及中概股在美國股市的大漲。但中國國家衛健委6日下午召開記者會，重申堅持「動態清零」的立場。

知情人士指出，儘管COVID-19防疫措施帶來的影響越來越深，但中國官員仍在謹慎行事。其中，基於成本問題，中國政府正計劃減少全國範圍內設立的數千個核酸檢測站；且官員已通知零售企業，最快11月內逐步減少核酸檢測頻率，部分原因同樣是大規模核酸檢測的成本太高。

其中一名人士表示，中國的開放可能會以「一種有序的方式」進行，與西方國家的放寬方式不同。中國官方可能會依據地理區域逐步放寬相關限制，例如，可能率先在一些主要商業中心的城市「適當地放寬」一些防疫限制。

但知情人士提到，中國領導層發現，今年內難以制定更廣泛的放寬措施，原因是新的變種病毒、公共衛生系統的建設不足，以及即將到來的冬季，都可能造成染疫者入院和死亡的人數激增，進而導致社會動盪，並「威脅中國領導層的執政」。

因此，中國短期內許多既有防疫限制將被保留，中國官方仍將積極透過大規模檢測和封控，杜絕即使是小規模疫情的爆發。

知情人士透露，中國衛生單位一直在監測香港、日本、韓國的COVID-19疫情死亡率和大眾對疫情的態度，因為它們與中國有相似的文化淵源。且也是直到最近才開始逐漸放寬防疫限制。

此外，其中一名人士說，中國官方最近幾個月正與世界衛生組織（WHO）密切聯繫，關注WHO會否調降COVID-19的警戒級別。因為WHO對COVID-19警戒級別的調降，有助於中國政府更積極地推動防疫限制的鬆綁，並調整官方對疫情的論述，「更有效地宣布中國防疫的勝利」。

這名人士稱，北京目前考慮的計劃是，在WHO調降COVID-19的警戒級別後，中國政府能將預防措施自目前的甲類傳染病降為乙類傳染病。

但一些知情人士認為，即使有上述調整，中國整體上仍可能需要更長的時間才能恢復到疫情前的水平，這個過渡時間可能會持續1年。中國官方仍希望持續密切監測新的變種，確保它們不會變得更危險。

中國老年人的疫苗接種率，是官方決定是否進一步放寬防疫限制的考量。一些知情人士說，中國正計劃在今年稍晚時間，為弱勢群體發起一場疫苗接種運動，目標是讓95%的60歲以上老人接受2劑疫苗。11月初的最新數據顯示，86%的老年人口已接種了2劑疫苗。

此外，中國政府的另一個考量是能否獲得口服藥物治療COVID-19。中國藥監部門今年已批准了輝瑞（Pfizer）研製的Paxlovid藥品。（中央社）