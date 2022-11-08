中資企業收購Elmos晶片廠案 德國可能會阻止

總部位於德國多特蒙德（Dortmund）的晶片製造商Elmos今天表示，德國政府很可能會阻止中資企業收購Elmos晶片廠。

路透社報導，德國經濟部已在審查Elmos將晶片廠售予瑞典晶片商Silex的交易，而Silex是北京賽微電子（Sai Microelectronics）控股的子公司。

Elmos今天表示，這筆交易出現「新的發展」，「很可能會被禁止」。

德國經濟部原本「已向各方表示，這筆交易很可能會獲得批准」。

Elmos表示，將在「收到最終評估結果後」檢視下一步的行動。

Silex沒有立即回覆路透社在正常辦公時間以外發送的置評請求。

Elmos主要是生產汽車晶片與零件。由於Elmos公司擁有的技術並非最先進，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和經濟部傾向核准這宗併購案，有別於近期對其他具爭議性收購審慎以對。

「商務日報」（Handelsblatt）日前報導，德國國內安全監察機構「聯邦憲法保護局」（Office for the Protection of the Constitution）反對這項收購，稱中國掌控關鍵產能足以讓北京對德國施壓。