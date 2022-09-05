台灣發展生醫 翁啟惠：缺經理人才、健全股市防炒作

生策會會長、前中研院院長翁啟惠表示，台灣發展生醫產業，較缺乏經理人才，智慧財產保護、醫療保險適用性要加強；早期資金與前中後期產品研發、臨床實驗的連結也相對缺乏。

他也說，健全股市發展同樣是健全產業發展的重要關鍵因素，他指出，一般投資人對生技產業不是很瞭解，很容易讓有心人炒作，建議強化股市分析師品質，防止利用興櫃及新創平台炒作。

翁啟惠今天受邀2022行政院生技產業策略諮議委員會議（Bio Taiwan Committee，BTC），透過視訊的方式以「後疫時代台灣生醫科技發展利基」為題發表演說。

翁啟惠表示，生醫產業的演變，從疾病治療至個人化精準醫療，到涵蓋治療、早期檢測、預防和保健的精準健康；隨著ICT（資通訊）高科技結合，增加效率和精準度，包括AI（人工智慧）、IoT（物聯網）、5G、8K、雲端、遠距、視訊的成熟，已進入生醫產業的數位精準健康時代。

翁啟惠指出，過去的創新突破帶來重要的生技發展，自1980年代以來，台灣已經成功的發展半導體及資通訊技術產業。然而，為了面對新的挑戰與改善經濟，台灣必須積極投資新產業，以確保永續發展並維持高品質的生活。

翁啟惠說，台灣使用的醫療產品大部分還是來自國外，自有品牌產品還是有限，台灣可以盤點台灣優勢、聚焦健康醫療需求、整合資通訊產業與生醫關鍵技術、原料，建構更彈性、快速應變的友善法規環境。

他指出，產業一定要國際化，台灣的法規必須與國際連結，布局關鍵產品、領先制訂國際標準與規格，發展生技創新產業、鼓勵跨領域合作與人才培育；鼓勵醫療創新、透明和開放的醫療數據、臨床資料庫使用政策。

針對生醫產業發展的關鍵因素，翁啟惠表示，產業發展首重人才，台灣在經理人才比較缺乏，生技公司也相對小，智慧財產保護也需要加強，在資金面，早期資金與前中後期產品研發、臨床實驗的連結也相對缺乏。

醫療保險也要跟上生醫產業發展的趨勢，翁啟惠舉例，目前包括生物製劑、抗體、細胞、基因治療目前都還無法獲得健保支付。