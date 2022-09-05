9月到高雄團旅 市府補助4,000~5,000元

9月到高雄團旅 市府補助平日5千假日4千元

暑假結束，為延續高雄旅遊人潮，市府觀光局推出「2022高雄國內旅遊團體補助計畫」，即日起至11月30日旅行社組團符合條件可補助一晚住宿費，平日每團補助5000元、假日4000元。

高雄市觀光局今天發布新聞稿，宣布推出「2022高雄國內旅遊團體補助計畫」，即日起至11月30日，旅行社只要組團15人（含）以上團體、安排兩天一夜以上行程到高雄旅遊，並住宿高雄合法旅宿業，即可申請補助一晚住宿費。

平日週日至週四住宿每團補助新台幣5000元、假日週五、週六及國定假日住宿每團補助4000元。觀光局表示，此次補助計畫最大特點是不限平假日入住高雄都有補助，希望旅行社多推平日團體旅遊產品，增加高雄飯店週間住房率。

此外，觀光局也希望多推廣宗教旅遊，因此在補助計畫中，旅行社需配合安排至少2個高雄景點，其中一個需為市府公告宗教景點。另針對送團累計達100團以上旅行社，每間旅行社將加發獎勵金3萬元。

觀光局說明，此次計畫補助對象為合法設立的旅行業，採取事後核銷，免事先申請方式，不得預先匡列額度，且不得同時申請「2022海線潮旅行團體旅遊補助計畫」，旅行社出團後即可申請，額度如用完即停止補助。

觀光局表示，從去年底即陸續推出各項觀光振興方案，包括冬季團體旅遊補助、振興旗津等，已累計吸引旅客逾500團、約2萬人次造訪高雄；近期推出的海線潮旅行及2022國內團旅補助計畫，預計也可吸引2萬人次以上。

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