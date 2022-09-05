次世代莫德納接種政策 指揮中心下午說明

莫德納次世代疫苗2日通過EUA，今天下午將舉行衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家會議討論施打政策，指揮中心下午2時記者會說明疫情趨勢及防疫相關事項。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，昨天新增3萬4126例本土個案，病例數較前一天增加1597例，上升4.9%，較上週同期多7600多例，增加幅度29%；另外，昨天沒有特殊死亡個案，但新增1例兒童MIS-C重症，今年4月疫情以來，兒童重症累計200例。

BA.5株將為國內疫情帶來下一波高峰，8月28日至9月3日單週確診人數為21.2萬例，比8月21日至8月27日單週17.2萬例上升約23%。這是自8月14日當週增幅1.3%起，連續3週一路上升至23%。

指揮中心預估，接下來這一週若以每天上升約5000例左右預估，單日最高新增病例數確實可能突破4萬例，發生時間點應該在明天至週三（7日）；至於整週疫情趨勢，接下來這一週確診數增幅應該會縮小，估計增幅約17%，單週新增確診病例約為24萬例。

衛生福利部食品藥物管理署2日舉行專家會議，核准莫德納的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）次世代「二價疫苗」緊急使用授權（EUA），適用18歲以上追加接種，間隔至少3個月。至於施打政策，須待今天下午ACIP專家會議後，才會有結論。

根據指揮中心統計，今年1月至9月3日，本土輕症、無症狀個案累計534萬921例、占99.54%，中症累計1萬3,680例、占0.26%，重症累計1萬707例、占0.20%，其中死亡累計9,209人。

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