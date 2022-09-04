軒嵐諾灌飽翡翠 今年大台北用水無虞

強颱軒嵐諾陸上颱風警報已解除，台北翡翠水庫管理局今天表示，這次颱風帶來豐沛雨量，預估可為翡翠水庫增加1億立方公尺水量，評估今年底前大台北地區用水無虞。

根據中央氣象局最新資訊，強颱軒嵐諾持續北上，今天上午11時已除陸上颱風警報，預估海上颱風警報將在今天入夜之後解除。

翡管局中午發新聞稿表示，軒嵐諾為翡翠水庫集水區帶來豐沛雨量，自1日起至今天中午12時止，累積降雨量達446.1毫米，目前水庫水位為160.19公尺，有效蓄水量2億4989萬立方公尺，蓄水率為74.48%。

這次颱風在充分掌握水情資訊與審慎防洪操作下，翡管局說，已成功將洪水全數攔蓄於水庫，達成水庫蓄豐濟枯的功能。

翡管局指出，颱風軒嵐諾迄今已為翡翠水庫帶來5726萬立方公尺水量，水庫水位上升近7.5公尺，蓄水率從57.42%上升至74.48%。

同時，水庫水位將持續上升，預估還有4274萬立方公尺進水量，蓄水率可望達88%，評估今年底前大台北地區用水無虞。

翡管局表示，今年7、8月降雨量為歷年同期平均降雨量的27%，是翡翠水庫蓄水以來最低，這段期間翡翠水庫除充分供應台北地區用水外，並持續依據中央水源調度支援新北市板新地區及基隆地區用水，支援水量達4600萬立方公尺。

翡管局說，颱風軒嵐諾颱風帶來豐沛雨量全數蓄存於水庫，洪水攔蓄率達百分之百，洪峰削減率也達百分之百，充分發揮翡翠水庫蓄洪減洪功效，協助降低水庫下游地區洪災發生機率。

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