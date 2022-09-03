中國金融詐騙連環爆 山東投資人哀號血本無歸

繼河南村鎮銀行爆發存戶取款難被坑騙，據自由亞洲電台（RFA）2日報導，號稱示範企業的山東星宏集群公司也因非法集資並坑殺投資人遭控詐騙，受害民眾請願投訴卻被官方打壓，求助無門。

報導說，受害人控訴，山東省濟南市星宏集群公司及關聯企業，包含螞蟻企服、星宏電訊等30餘家公司，藉由回饋利息與現金等方式吸引民眾投資。

但今年1月底開始，這家公司先是退款延遲，自2月起無力支付，投資人才發現被拐騙，而且不少人因相信星宏製播的廣告拿信用卡投資，以致淪為揹債的卡奴，被騙的不只當地人，還有浙江等跨省市的投資戶。

報導說，根據取得的內部資料，被坑騙的投資大眾包含一般用戶和合作商，共計超過5,800人，有部分個人的投資金額竟高達人民幣數百萬元。

受害人哭訴，山東星宏集群公司及旗下企業多次獲得政府嘉獎，並積極參與政府活動，曾獲頒示範企業與先進民營企業等獎牌，甚至還有明星滿江、雷佳音等代言，大家才會放心投入資金，沒想到卻是他們噩夢的開始。

而且當地警察與有關單位打太極不認真辦案，他們在中國境內任何平台發佈的訊息都被限制，包括600多人上訪要求還錢，但政府部門的人和公司方代表並肩而坐，「一塊維穩我們，不讓我們去報案」。

8月21日受騙投資人自力救濟，在濟南泉城廣場拉布條抗議，並與警方爆發衝突，過程中至少7人因擾亂公共場所秩序被派出所拘留5至7天。

雖然濟南當局曾於今年3月30日發布立案調查的公告，但9月1日受害人致電承辦此案的專案組，接聽電話的員警卻藉口偵查不公開，不能透露細節。

一位受害民眾表示：「我們這些受害者，看星宏有那麼大的背景，有政府合作的、有政府給站台，是政府大力推廣的企業，但沒想到它能去搞詐騙…。現在想起來，它這些話都是幌子。」

類似的金融詐騙案近來在中國屢見不鮮，像是河南村鎮銀行存戶取款難的詐騙案，受牽連的存戶高達41萬3,000人，損失金額高達近人民幣400億元（新台幣約近1,775億元）。