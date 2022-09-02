颱風軒嵐諾影響 北台雨勢大沿海風浪增

中央氣象局表示，今天受颱風軒嵐諾外圍環流影響，風雨明顯增強，北部及東北部整天有陣雨，且有大雨或豪雨發生機率，特別在北部山區可能有達到局部大豪雨機率，山區慎防坍方、落石。

氣象局指出，其他地區雲量增多，中南部地區也有短暫陣雨，中部山區亦有局部大雨發生機率，花東及澎、金、馬有局部短暫陣雨；溫度方面，各地降溫，苗栗以北高溫約29度左右，感受較濕涼，其他地區約30至33度，感受也不炎熱。

第11號強烈颱風「軒嵐諾」，凌晨2時中心位在花蓮東南方520公里海面上，目前導引氣流較弱，向西北轉北緩慢移動，預計將影響台灣北部及東半部海面，發布海上警報機率甚高，留意氣象局最新預報。

另外，台灣西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風；金門及西半部內陸平地亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖、澎湖有長浪發生機率；而嘉義以北沿海及東半部沿海有3至6米以上的浪高，其他海面亦2米以上的浪高，海邊活動及海上作業的朋友應特別注意。

根據環保署空氣品質預報資訊，環境風場為偏北風且風速較強，竹苗以北位於迎風面且降雨機率大，擴散條件佳，高屏位於下風處，稍易累積污染物；彰化至雲嘉南沿海零星地區，因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

竹苗、中部、宜蘭、花東空品區為「良好」等級，中部零星地區可能達普通等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。