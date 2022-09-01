外資掃進面板雙雄 大砍這檔金融股3.4萬張

台股今天跌293.58點，收在14,801.86點。外資及陸資賣超新台幣332.48億元，賣超前10名個股中，金融股占4席，以新光金賣超3.41萬張最多，電子權值股台積電、鴻海也上榜。投信則買超6.05億元，締造連50買紀錄。

美股連4黑，台股今天開低百點直接摜破萬五，電子、金融及傳產同步走弱，指數盤中一度重挫逾320點，終場收在14,801.86點，下跌293.58點，跌幅1.94%，失守5日線15,011點及季線15,040點，成交值新台幣2,305.36億元。

三大法人自營商賣超148.97億元，投信買超6.05億元，外資及陸資賣超332.48億元；合計賣超475.4億元。

觀察外資賣超前10名個股，前2名新光金、中信金分別賣超3.41萬張、2.48萬張，第3名台積電賣超1.86萬張。第4至10名依序為國泰永續高股息、玉山金、鴻海、台新金、國泰智能電動車、力積電、欣興。

外資買超族群前2名為面板雙虎，友達買超1.52萬張，群創買超7,241張。第3至10名包括長榮航、元晶、燿華、統一實、高力、神隆、仲琦、台企銀。

內資方面，投信今天買超6.05億元，連50個交易日買超，今天主要加碼太陽能廠、面板、航空、代工廠及金融股，買超前5名個股依序為元晶、友達、華航、仁寶、英業達。

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