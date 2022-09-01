基本工資漲4.56% 商總許舒博：傷口上灑鹽

基本工資調幅逾4％，商總理事長許舒博1日表示，基本工資在疫情期間一再調高，對服務業根本是傷口上撒鹽，政府雖提供補貼措施，但以今年為例，核准補助的家數只有當時估算的2成企業，對受創企業而言根本無實質助益。

許舒博指出，基本薪資漲4.56%，勞、健保與勞退跟著漲，全球景氣受地緣政治衝擊、致原物料上漲、美國升息等因素影響，電價也可能再漲，雇主為反映成本，自然調高售價，物價就跟著高漲，通膨勢必更加嚴重，餐飲、旅館、批發零售業等服務業將過得更艱辛，恐造成更多無薪假或失業人口，更多人轉做外送，未來服務業缺工情形將更加劇。

疫情影響逾2年，服務業受創倒地的企業比比皆是，在邊境尚未解封情況下，要內需累虧兩年多的服務業業者配合調漲基本工資，許舒博認為「這完全沒道理」。

許舒博說，在疫情重創以及全球經濟不佳狀態下，訂定基本工資調幅應更審慎，也更應該運用實際的數據(如原物料)、考量產業間發展的優劣，在不同情況下定義出規範，讓每一年的基本工資調漲幅度雙方都認同，減低勞資對抗。

許舒博還說，這次雖然政府還是提出補貼政策，但是以今年申請情形來看，申請數不如預期，有些店家反映門檻太高、規定繁瑣、不知道訊息，或是店都要倒了，關店或裁員止血比較實在，不如直接補貼差額比較有誠意。政府應該要致力於穩定物價，做好國內企業經營環境，一旦企業穩定經營獲利，展店、擴大徵才、接著加薪，民眾安居樂業，最後政府稅收也會提高，獲得勞、資、政三贏的結果。

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