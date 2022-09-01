強颱軒嵐諾影響北台雨勢增大 沿海防長浪

中央氣象局表示，今天受颱風軒嵐諾外圍環流影響，北台灣風雨逐漸增強，北部及東北部地區有陣雨，並有大雨發生機率，其中基隆北海岸及北部山區並有局部豪雨發生機率，請注意防範。

其他地區大多為多雲到晴，午後仍要留意會有局部短暫雷陣雨，雨勢有機會延續到較晚一些；氣溫上，北部及東半部高溫約30到33度，中南部約34度，其中花蓮縱谷及台東仍有出現局部36度以上高溫機率，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分。

第11號強烈颱風「軒嵐諾」，清晨2時位在台北東南東方540公里海面上，向南南西行進，隨後由於導引氣流較弱，移動速度將逐漸放慢，預計會慢行進一段時間後再北上，未來極有可能影響到台灣北部及東半部海面，發布海上警報機率大，請留意氣象局對此颱風最新預報。

另外，位於琉球東南方海面的熱帶性低氣壓，以偏北方向移動，預計未來將併入颱風軒嵐諾環流之內。

此外，今天因受颱風外圍環流影響，台南以北、宜蘭、花蓮及澎湖、馬祖將有9至10級強陣風，高雄沿海空曠地區、金門、蘭嶼、綠島亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪；至於基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海則有長浪發生機率；嘉義以北沿海及東半部沿海有3至6米以上浪高，其他海面亦有2米以上浪高，海邊作業或活動請特別注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天受颱風外圍環流影響，環境風場為偏北風，凌晨受微量境外污染物南下影響台灣，其影響程度須視上游累積情形及降雨強度而有所變化；中南部午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；彰化至雲嘉南沿海零星地區，因風速較強，可能引發地表揚塵現象，影響空氣品質及能見度。

竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級。