壽險業淨值風暴 上半年3家淨值比跌破3%紅線

金融保險業半年報出爐，上半年整體壽險業淨值蒸發新台幣1.47兆元，南山人壽、宏泰人壽及三商壽淨值比均跌破3%的監理紅線，且三商壽資本適足率也低於200%法定最低標準。

保險業於每半營業年度終了後2個月內須向主管機關申報經會計師核閱的資本適足率（RBC）和經會計師查核的淨值比，金管會要求保險業資本適足率不得低於200%，淨值比不得低於3%，2大指標為金管會衡量保險公司清償能力的參考指標。

上半年美國猛烈升息，帶動債券殖利率一路上揚，壽險業手中持有債券部位跌價，拖累淨值表現，根據22家壽險業最新出爐的資本適足雙指標，有2家壽險淨值比跌破3%監理紅線、另1家壽險淨值比及資本適足率雙雙跌破監理最低要求，僅19家壽險資本適足雙指標均過關。

南山人壽6月底淨值跌破千億大關，自去年底5115億元一舉下滑至836億元，光上半年淨值蒸發4279億元，反映在南山人壽淨值比變化，自去年底10.09%直接下墜至1.72%，跌破金管會對淨值比的3%監理紅線，不過南山人壽6月底資本適足率仍達318.13%，符合法定要求。

宏泰人壽6月底淨值掉至54億元，相較去年底淨值118億元、減幅逾5成；宏泰人壽去年底淨值比為3.62%，原已處在警戒邊緣，6月底一舉下跌至1.64%，同樣亮起紅燈，不過宏泰人壽6月底資本適足率也維持在227.82%，超過金管會200%的最低監理門檻。

全部壽險業中，僅三商美邦人壽的淨值比及資本適足率雙雙低於金管會要求的3%及200%最低門檻，去年底三商壽資本適足率為203.62%，已在200%監理門檻邊緣，因投資失利且上半年股債市場波動劇烈，6月底三商壽資本適足率跌破200%、下滑至190.07%，淨值比下探至2%。