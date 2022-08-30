壽險不捧場國安基金 7月減碼台股逾300億

台股7月劇烈震盪，國安基金當月中旬召開臨時會拍板授權進場護盤，帶動台股信心回溫，單月上漲1.2%，不過壽險業持有台股市值持續下滑，推估7月趁勢減碼台股逾新台幣300億元。

台股7月上下震盪1,106點，國安基金拍板授權進場護盤，投資人信心回籠，台股單月最終以上漲1.2%作收，不過金管會今天公布壽險業投資概況，壽險業7月底持有台股市值續降至1兆7,662億元，占資金比重跌破6%、僅5.91%。

壽險業持有台股市值6月底為1兆7,789億元，7月台股雖然翻漲，壽險業7月底持有台股市值持續下滑至1兆7,662億元，若將當月大盤漲幅1.2%考量在內，推估壽險業單月趁勢減碼台股約340億元。

觀察壽險業整體投資配置，仍以海外投資部位（含國際板債券及外幣保單）為大宗，截至7月底壽險業海外投資規模達20兆6,093億元、占資金比重續攀升至68.94%，創至少今年以來新高。

壽險業者說，今年全球升息，債券殖利率攀升，新錢投資報酬率會拉高，因此壽險業投資策略上會積極加碼海外債券。

7月底壽險業持有國內、外現金水位合計上升至9,346億元，月增139億元。

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