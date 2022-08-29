中美跨境監管合作 中國官媒回應這樣說

中美簽署審計監管合作協議，將於近期啟動相關合作事項，中國官媒連日刊發多文，指依法推進跨境審計監管合作，對於資本市場、上市公司和投資者是多贏的有益局面。

官媒連續多天刊載文章肯定中美跨境監管合作。

中國證券報今天刊發「中美推進監管合作跨境融資渠道保持暢通」文章指出，中美簽署合作協議有助於降低中概股在美退市風險，也有助於為企業依法依規展開跨境上市活動營造良好監管環境，向市場釋放積極訊號。

報導引述中金公司首席經濟學家彭文生說，中美雙方若有實質性進展，有助於緩解市場壓力和部分中概股退市風險，也有助於保護投資者權益；中長期來看，有助於維持中國企業跨境融資管道暢通、促進創新企業海外融資。

新華社主管的經濟參考報則強調，中美簽署審計監管合作協議是重要的一步，為雙方在符合各自法律規定和監管要求的前提下，對等、高效地奠定合作基礎，符合資本市場監管合作的國際通行做法。

證券時報昨天指出，中美簽署審計監管合作協議，提振市場信心也體現中國深化資本市場雙向開放決心。截至27日，在美上市中概股共286家，總市值1.18兆美元。目前有30多家中國境內會計師事務所在美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）註冊，能夠為在美上市的中國公司提供審計服務。

環球時報27日刊出社評「中概股審計，這是中美合作的象徵性案例」，抨擊時任美國總統川普（Donald Trump）在2020年底簽署生效「外國公司問責法」，助長美國一些「脫鉤派」大搞資本市場監管政治化，經常污名化中國各種舉措，構成中美金融脫鉤的衝動。

社評接著轉而肯定中美坐下來談判，「雙方能夠就審計監管達成合作協議，也為當下的中美關係提供了一個有益的啟示，那就是，只要堅持對等互利的原則，中美有能力就一些重要敏感議題達成符合彼此關切的解決方案」。