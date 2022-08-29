小心！求職慘被囚禁凌虐 高雄救出7人

高雄彭姓男子為首的詐騙集團，以高薪、輕鬆利誘民眾應徵工作，但將帳戶等資料騙到手後，將人囚禁在廢棄工寮，反抗就會遭凌虐，警方獲報後攻堅救出7人，並將5名嫌犯移送法辦。

22歲彭姓男子為首的詐騙集團，以強調「高薪」、「輕鬆」的徵才廣告，吸引民眾上門求職，騙取求職者交付帳戶、存摺、印章等物，到手後，就將人囚禁在甲仙區一處廢棄工寮，如果有人反抗或想逃跑，就會遭到痛毆、凌虐。

據了解，有一名年約40歲的女性被害人，因想逃跑，偷偷抄下車牌被彭男等人發現，遭到電擊棒、水管等攻擊毆打，也有人被菸頭燙傷，處境悽慘。

直到一名被害人25日趁隙逃出，跑到附近民宅求救報警，高雄市警察局旗山分局獲報後，與市刑大組專案小組前往工寮攻堅，當場逮捕彭男等5名嫌犯。

警方並查扣電擊器、辣椒水、手銬、鐵釘棍棒、存簿、提款卡等相關證物，並將另7名仍被關在屋內的被害人救出。5名嫌犯訊後依組織犯罪、妨害自由、傷害、洗錢防制法案等罪嫌，移送橋頭地方檢察署及高雄少年及家事法院偵辦。

警方並發現，彭男是通緝犯，2年前曾結夥持槍強盜遭判刑確定，逃亡期間夥同另4人成立詐騙集團，負責找人頭帳戶。彭男遭逮後已發監執行。