旱情未解雨災又來 四川6萬人緊急避難

中國四川省高溫與用電短缺問題還未完全解決，緊接而來的大雨在多地釀成災情，據統計，這輪降雨已累計造成全省約3600人受災，逾6萬人提前轉移避難。

據澎湃新聞、央廣網報導，四川省氣象台27日下午4時發布暴雨藍色預警，當天晚間起，四川部分地方出現強降雨。

四川省水文中心表示，由於受到日前高溫與乾旱影響，省內主要河川水量嚴重偏少，本輪強降雨區域內的龍門山區、川西高原將出現「旱澇急轉」，容易導致山溪和河流洪水暴發，引發山洪地質災害。

中國中央氣象台資料顯示，暴雨藍色預警是指12小時內降雨量將達50毫米以上，或已達50毫米以上且可能持續降雨。

報導引述官方統計，截至目前，四川省廣元、巴中、達州、綿陽、成都等11城市受到大雨侵襲，當地已緊急轉移6萬1100人。其中，綿陽、廣元、阿壩等地已通報約3600多人受災，但目前尚外傳出地質災害。

據四川省氣象台，28日下午5時到今天上午7時30分，廣元東部及南部、成都東北部，巴中、南充2市北部，綿陽中南部局部出現大暴雨；樂山、德陽、雅安等3市全域，宜賓、自貢2市西部出現暴雨；資陽、內江、阿壩3市則有大雨。其中，廣元市蒼溪縣漓江鎮鹽海村，累積降雨達187.7毫米。

面對本輪大雨，四川省應急管理廳做出5項指示，分別為「加強監測預警，密切關注雨情、水情等發展變化趨勢」、「加強聯防聯控，強化區域協調聯動」、「加強督促指導，視情況派出工作組赴預警地區」、「加強巡查值守」與「加強預防管控，關閉或限制使用易受危害的場所」。