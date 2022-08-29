美股重挫 法人:台股這族群宜防大幅修正

受美國聯準會主席鮑爾不排除9月升息3碼的說法影響，美股道瓊工業指數重挫逾千點，法人認為，台股今天不排除連動的可能。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會指出，對抗通膨的行動並未結束，並重申9月聯準會政策會議再升息3碼可能有其適切性，表示升息幅度將取決於通膨及就業數據。

道瓊工業指數終場下跌1008.38點，或3.03%；標準普爾500指數下跌141.46點，或3.37%；以科技股為主的那斯達克指數下跌497.56點，或3.94%；費城半導體指數下跌172.623點，或5.81%。

台股上週五上漲78.4點，收在15278.44點，漲幅0.52%，成交金額新台幣2103.3億元，加計盤後交易約2146.54億元。

宏遠投顧報告指出，台股近期跌深反彈後，也有部分主力股及投機股讓投資人趁機撈錢而大漲；但近期部分個股股價已從無基之彈變成投機股大漲，恐怕短線個股股價反彈也快要接近尾聲，需提防拉抬完畢再大幅下跌。

不過，宏遠投顧認為，在美台政府大力護盤下，美股、台股也不會一下子就大跌，可能會慢性盤跌，選前出現反彈高點。

產業消息方面，福貞-KY公告上半年合併營收38.71億元，年增12.78%，營業利益4702萬元，年減11.28%；受業外匯兌損失影響，上半年稅後淨損1.55億元，每股稅後虧損0.88元。

裕隆金融公司預估，第3季歸屬母公司稅後淨利約16.22億至19.82億元，年增約20.07%至46.75%，但每股稅後盈餘3元，年增14.91%至22.24%。

南洋染整公司26日宣布退出染整業經營，轉型以不動產租賃業務為主，未來會在確保員工權益下，盡可能協助轉業或資遣，並協助客戶完成業務移轉。