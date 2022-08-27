傳美贈台疫苗由台積電爭取 外交部回應了

外交部今天表示，有網路消息偽稱美國援贈台灣疫苗是台積電爭取而來，對於這種惡意扭曲事實、否定政府努力、打擊外交人員士氣的流言予以最嚴厲譴責，「是100%惡意且惡質的假消息」。

外交部副發言人崔靜麟今天下午表示，有網路消息引用去年6月29日「路透社」（Reuters）報導，指稱美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）向媒體證實台積電曾向美方尋求疫苗，並藉此扭曲解讀美國捐贈台灣的250萬劑莫德納疫苗，是台積電要求美國給的，而非台灣政府努力爭取而來等謬論。

崔靜麟指出，外交部對這種惡意扭曲事實、否定政府努力，並藉以打擊外交人員士氣的網路流言予以嚴正譴責，且這篇網路消息刻意扭曲報導原意，「是100%惡意且惡質的假消息」。

崔靜麟強調，事實上，雷蒙多從來沒有發言表示，美國捐贈莫德納疫苗與台積電有任何關係；而台積電所購買的疫苗則一直鎖定BNT，因此兩者風馬牛不相及，更何況白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也在去年6月29日的記者會中，公開否認有關「晶片換疫苗」說法。

崔靜麟表示，在兩年多疫情中，中國不斷惡劣干擾與阻撓，是台灣在這場為保護民眾生命安全而拚命設法取得疫苗戰役裡，所遭遇最嚴重的阻礙與挑戰，經台灣政府全體及外交團隊透過各種管道不眠不休的努力，終於促成美國、日本、立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭等國陸續捐贈台灣疫苗；也在政府及包括台積電在內的民間機構積極採購之下，台灣的疫苗數量終於逐漸滿足所需。

在這個過程中，所有人的努力都不應抹滅。而面對這堅苦的奮鬥過程，有心人士卻惡意扭曲一篇去年的報導，用以再度抹黑疫苗捐贈，故意斷章取義、誤導視聽、攻擊政府公信力及國際友人的支持情誼，其用心至屬惡毒，外交部予以嚴正譴責，並再次提醒民眾，在境外敵對勢力不斷進行網路攻擊、對民主台灣發動認知作戰之際，切勿聽信或傳播不實假訊息，以免成為境外敵對勢力對台灣進行認知戰的工具及散播媒介。