美聯準會放鷹 學者:新台幣短期偏貶整理

美國聯準會（Fed）主席鮑爾日前表示，仍將持續升息打擊通膨。學者分析，新台幣短期仍是偏貶格局，會在30到31元間震盪整理，但預期台灣央行應該還是走自己的路，9月、12月仍持續緩步升息基調。

鮑爾在美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會上表示，抑制通膨會為美國家庭及商業帶來痛苦，但如果無法降低創40年新高的通膨，將造成更多苦痛；他重申，聯準會在9月政策會議上再宣布升息3碼可能有其適切性，而9月升息幅度將取決於通膨及就業數據。

台經院六所所長吳孟道向中央社記者表示，事實上，鮑爾從3月以來就提到，主要目標是要壓下通膨，除非看到物價明顯回落，不然美國升息腳步不會停下來。

吳孟道指出，就相關談話看，美國可能難以確定消費者物價指數（CPI）是否會回落，因此提及端視後續數據再決定升息幅度；但美國現可確定的是勞動市場很強勁，「仍有底氣持續支持升息」。

吳孟道分析，以目前美國升息步調看，新台幣短期仍是偏貶格局，原因除美台利差拉大，市場也擔心在全球央行積極升息下，若經濟成長出現衰退疑慮，資金會往美元等避險貨幣的方向流動，預估美元下半年還是持續強勢，其他貨幣自然相對難以轉強。

近期台灣央行放手，新台幣收盤貶破30元關卡，新台幣兌美元26日收在30.218元。

吳孟道指出，新台幣後續可能在30到31元間震盪整理，雖然是弱勢格局，但也不會快速貶值，畢竟跟其他國家相比，台灣今年經濟成長率仍有3%以上的表現，實體經濟基本面對新台幣仍有一定支撐力量。

至於台灣央行6月跟9月的升息步調，吳孟道認為，預料央行還是會走自己的路，維持緩步升息基調，避免壓抑經濟成長，預期接下來2次理監事會，應該是各升半碼的節奏。

中信金控最近在法說會也提到，今年以來新台幣貶值壓力確實較大，加上新台幣走貶可能加劇輸入性通膨，但因國內基本面仍屬穩健，中信金內部估台灣央行今年9月、12月還會各升半碼，全年升2.5碼（1碼為0.25個百分點）。