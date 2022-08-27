虛擬地產掀炒房熱糾紛頻傳 專家：恐花大錢買空氣

5月中旬，一個名為「空投夢想家」的網站，聲稱購買NFT可抽價值新台幣1,300萬元的捷運住宅，網站更把國內外多家知名建商列為合作夥伴，卻遭遠雄、長虹、麗寶等建商企業嚴正澄清「無合作關係」。

元宇宙話題延燒，名人紛紛進駐虛擬世界，「非同質化代幣」（NFT）房產也成為熱門投資標的；但專家提醒，NFT目前不受監管，虛擬世界購置的房產若遭遇糾紛，恐申訴無門，形同「花大錢買空氣」。

隨著NFT蓬勃發展，打著高賦能的「NFT釣魚網站」層出不窮，更與高價的房地產連結，引發投資人關注。觀察市面上常見的NFT房產，大約可分成兩種形式，分別是「虛擬地產」及「賦能型NFT」。前者宛如把現實世界中的不動產買賣概念搬到虛擬世界中；後者雖然是NFT，但具有現實生活中的功能，而且也可以透過買賣轉手從中獲利。

元宇宙掀炒房熱 砸錢搶當名人虛擬鄰居

臉書（Facebook）執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）去年10月底宣布將臉書改名為Meta，全力發展元宇宙願景，掀起名人、國際品牌進軍虛擬地產世界的熱潮，包括歌手林俊傑、美國饒舌歌手史努比狗狗（Snoop Dogg）、國際運動品牌愛迪達（Adidas）等都來「參一咖」。

在知名品牌、潮流名人加持下，他們置產處的周遭土地深具吸引力。例如史努比狗狗在The Sandbox買地後，馬上有人花費45萬美元購入旁邊的土地，搶當這位傳奇饒舌歌手的虛擬鄰居。

目前在元宇宙的世界裡，主要的NFT房產交易平台為The Sandbox、Decentraland、Cryptovoxels和Somnium。雖然買賣的都是虛擬世界的土地，但為了保證價值性，每個平台的土地都是限量的，例如The Sandbox僅提供約16萬筆土地，Decentraland則只有9萬多筆土地。

儘管NFT房產在虛擬世界運作，但研究機構觀察，NFT在虛擬世界的效益與現實世界中的房地產非常相似。

「這是因為遊戲的設計模仿了現實世界」， 金融產業研究平台CFTE的研究報告指出，不少玩家是看中NFT房產增值性而進場布局，地段、地理環境等條件，都會影響土地的價值，而且在平台的世界中，也會出現「地主」的角色，進行出租土地給別的玩家辦活動等交易。

高賦能型NFT誘人 權益模糊詐騙頻傳

相較於NFT房產是在平台上買賣虛擬土地，結合現實世界的服務及NFT特性的賦能型NFT也蔚為風潮。例如線上停車服務App俥酷（iParking）今年初推出系列NFT，其中一款限量200個的「永恆王」NFT，號稱可終身免費停車。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛認為，雖然業者用創價的方式提供玩家回饋，但由於NFT目前不受政府單位監管，「萬一發生消費糾紛，玩家很難透過法律維權」。

從現實的例子來看，除了「空投夢想家」聲稱買NFT可抽捷運宅被建商否認外，iParking也曾發生玩家為享受終身免費停車而入手「永恆王」NFT，但因上班地點附近的合作停車場未續約，對他來說，購入的NFT已失去賦能的附加價值，恐難與發行方求償。

雖然賦能型NFT屢爆消費爭議，社會也不乏「買這個要幹嘛？」的質疑，但虛擬地產仍持續發展成長。

以The Sandbox為例，CFTE數據顯示，2021年1月1日起，平台上每天平均有180筆虛擬土地交易，2021年前10月，The Sandbox的每塊土地均價為0.53以太幣（約新台幣2.9萬元）；然而，到了2021年11月到今年1月，The Sandbox每塊土地均價已來到3.2以太幣。

虛擬地產怎麼運用？舉例來說，大型企業如三星（Samsung）已在Decemtraland開設首家虛擬旗艦概念館Samsung 837X，除了允許用戶完成任務抽限量NFT外，也邀請知名DJ舉辦線上音樂會。

然而，住商不動產企劃研究室經理徐佳馨直言，參與這項活動經濟門檻高，多半限制在加密貨幣玩家的圈子裡，民眾想參與，還得先跨過「買這個要幹嘛？」的心理門檻。

「重要的是市場上有多少人認同這件事」，徐佳馨直言，如果缺乏實體企業配合，或只服務菁英或特定對象， NFT最後可能會慢慢沒落，例如爆紅後跌落神壇的美國語音社群軟體Clubhouse就是借鏡。

虛擬地產平台標準不一 區塊鏈難確保實體資產

「你在這個平台買地之後，可不可以用在另一個元宇宙空間？」趨勢科技全球消費市場開發暨行銷協理劉彥伯也提出相同質疑，「答案是不行」，且虛擬房產根本上是空的東西，價值隨人定義，國外現在因此開始成立一個元宇宙標準論壇，希望能打造共通平台。

「買虛擬房產，很可能買到的是下一個泡沫」，恆業法律事務所加密貨幣組負責人、比特幣及虛擬通貨發展協會理事長林紘宇示警，坦言元宇宙還在很初期的發展階段，究竟在哪個平台、哪個標準之下購入虛擬土地，其潛在價值還存在很大的變數。

目前也有建商將滯銷的豪宅拆分成NFT銷售，林紘宇說，這項概念類似不動產證券化，但需要留意是否有國家制度的保障和配合，要確保拿到NFT是不是就等於取得不動產的產權，畢竟區塊鏈不能確保實體世界的資產，「小心別花了大錢買空氣」。

劉彥伯也說，實體豪宅拆分NFT銷售聽起來好像合理可行，但回歸法律層面，恐沒有這回事，誰是真的房地產持有者，還是要白紙黑字。換言之，線上和線下的區隔還沒有被輕易打通。